Kazuma Kiryu powraca! Remake gry "Yakuza 3" z datą premiery i zwiastunem

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serii gier "Yakuza". Otóż już w przyszłym roku będziecie mogli zagrać w remake gry "Yakuza 3". Oryginał miał swoją premierę w 2009 roku.
Nie tylko remake "Yakuzy 3". Jest też spin-off "Yakuza 3"
kontynuowała historię Kazumy Kiryu - bohatera, w którego wciela się gracz. Kazuma i Haruka mający poważny związek z azjatycką mafią, opuszczają Kamurocho aby szukać spokoju i nowego życia na Okinawie. Prowadzą sierociniec. Jednakże ich spokojne życie zostaje zakłócone przez serie wydarzeń, które sprawią, że Kazuma będzie musiał zmierzyć się z demonami przeszłości aby chronić najbliższych. Remake nosi tytuł "Yakuza Kiwami 3"
i podczas odbywającej się w Japonii branżowej imprezy Tokyo Game Show ujawniono datę premiery oraz zaprezentowano oficjalny zwiastun. "Yakuza Kiwami 3" trafi na rynek 12 lutego 2026 roku.
Gra będzie dostępna na PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4 i PC.
Ale to nie koniec. Ryu Ga Gotoku Studio ogłosiło, że tego samego dnia na rynek trafi zupełnie nowy spin-off "Yakuzy 3"
. Ta gra nosi tytuł "Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties"
.
Gracz będzie w niej kontrolował postać Yoshitaky Mine, która znana jest z "Yakuzy 3
". Będzie to origin story
, z którego dowiemy się, jak zaczęła się jego przygoda z kryminalnym światem Kamurocho.
Gra będzie dostępna od 12 lutego 2026 roku w pakiecie z "Yakuza Kiwami 3
".
Zwiastun gry "Yakuza Kiwami 3"