Marzenia się spełniają. Oto nowy zwiastun "Wicked: Na dobre"
Marzenia się spełniają. Oto nowy zwiastun "Wicked: Na dobre"

Tęskniliście za Glindą i Elfabą? Do premiery "Wicked: Na dobre", czyli kontynuacji musicalu Jona M. Chu z Arianą Grande i Cynthią Erivo, zostało jeszcze trochę czasu. Oczekiwanie umili wam nowy zwiastun.

Zobacz nowy zwiastun "Wicked: Na dobre"


Polska premiera "Wicked: Na dobre" zaplanowana jest na 21 listopada tego roku. Do swoich ról powrócą nie tylko Grande i Erivo, ale także Michelle Yeoh i Jeff Goldblum jako Madame Morrible i Czarnoksiężnik z krainy Oz oraz Jonathan Bailey jako Fjero. Zobaczcie nowy zwiastun: 



"Wicked" i "Wicked: Na dobre" to adaptacja legendarnego scenicznego musicalu, który z kolei był prequelem historii znanej choćby z filmu "Czarnoksiężnik z Oz". Dylogia ta stanowi jeden z najdroższych ekranowych musicali w historii. Jego produkcja pochłonęła ponad 300 milionów dolarów. Jednak już sam "Wicked" okazał się gigantycznym sukcesem bijąc wszystkie box office'owe rekordy gatunku. Tylko w kinach "Wicked" zarobiło 755 milionów dolarów. 


W nieopowiedzianej historii czarownic z krainy Oz zobaczymy jako Elphabę Cynthię Erivo, zdobywczynię nagród: Emmy, Grammy i Tony. Elphaba jest niezwykłą kobietą ze względu na zielony kolor skóry, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. W roli Glindy zobaczymy zdobywczynię nagrody Grammy, supergwiazdę Arianę Grande, która jeszcze nie odkryła swojego prawdziwego serca. Obie bohaterki są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz ich przyjaźń staje na rozdrożu, a ich życie obiera zupełnie inne ścieżki. Glinda pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostaje wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa ma jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu.

