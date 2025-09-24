Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Włosi mają szansę pokonać "Franza Kafkę" Holland?
Oscary 2026: Włosi mają szansę pokonać "Franza Kafkę" Holland?

Deadline, The Hollywood Reporter / autor: /
Oscary 2026: Włosi mają szansę pokonać &quot;Franza Kafkę&quot; Holland?
Już 69 państw (w tym Polska) ma swoich reprezentantów w tegorocznej walce o Oscara dla filmu międzynarodowego. W ostatnich dniach do rywalizacji dołączyły Włochy oraz Australia.

8 nominacji do David di Donatello = 1 statuetka Oscara?



Włosi w tym roku wystawili do Oscara ubiegłoroczny film "Familia". Obraz miał premierę w Wenecji, w sekcji Horyzonty. Później zdobył osiem nominacji do nagród David di Donatello (ale zdobył tylko jedną statuetkę). W rywalizacji o nominację do oscarowej rywalizacji obraz pokonał aż 23 konkurentów.

"Familia" jest ekranizacją autobiografii Luigiego Celeste. Opowiada historię 20-letniego Luigiego, mieszka ze swoją matką Licią oraz bratem Alessandro. Minęło prawie dziesięć lat, odkąd ostatni raz widzieli Franco, partnera Licii i ojca chłopców, który zrujnował ich dzieciństwo oraz młodość Licii, pozostawiając po sobie wspomnienia pełne strachu i przemocy. Luigi prowadzi zwyczajne życie, a szukając poczucia przynależności i tożsamości, postanawia dołączyć do skrajnie prawicowej grupy. Pewnego dnia Franco powraca, roszcząc sobie prawo do swoich dzieci i rodziny, ale nadal jest tym samym człowiekiem, który zatruwał wszystko, czego dotknął. 

Włosi mają szczęście do Oscarów. W kategorii film międzynarodowy (nieanglojęzyczny) wygrywali 14 razy. Ale od ostatniej statuetki (za "Wielkie piękno") minęło już 12 lat.

Zwiastun filmu "Familia"





Mongolia pomoże Australii w walce o Oscara

Swojego reprezentanta ma też Australia. Kraj ten postawił na fabularyzowany dokument "The Wolves Always Come at Night" nakręcony w Mongolii. Co ciekawe, sama Mongolia na razie nie ogłosiła, co wyśle do Los Angeles.

Potężna burza wywołana zmianami klimatycznymi zmusza młodą parę do opuszczenia domu na mongolskiej wsi i przeprowadzki do miasta. Ten zapierający dech w piersiach i chwytający za serce hybrydowy film podąża śladem bohaterów, którzy próbują dostosować się do nowego sposobu życia.

"The Wolves Always Come at Night" jest dopiero 17. filmem wybranym przez Australię do walki o międzynarodowego Oscara. Mimo to kraj ten ma już na swoim koncie jedną nominację (za film "Tanna").

Zwiastun filmu "The Wolves Always Come at Night"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Australia: "The Wolves Always Come at Night"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Belgia: "Młode matki"
Bośnia i Hercegowina: "Blum - Gospodari svoje buducnosti"
Brazylia: "Tajny agent"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czarnogóra: "Obraz"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dania: "Pan Nikt kontra Putin"
Dominikana: "Pepe"
Egipt: "Happy Birthday"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Finlandia: "100 litraa sahtia"
Francja: "To był zwykły przypadek"
Grenlandia: "Walls - Akinni Inuk"
Gruzja: "Panoptikoni"
Haiti: "Uprowadzony"
Hiszpania: "Sirāt"
Holandia: "Rietland"
Indie: "Jak bracia"
Indonezja: "Sore: Istri dari Masa Depan"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Iran: "Ellat-e Marg Namaloom"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Izrael: "The Sea"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Kirgistan: "Kara Kyzyl Sary"
Kolumbia: "Un poeta"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Litwa: "Pietinia kronikas"
Łotwa: "Ogar Boga"
Macedonia Północna: "Prikaznata za Siljan"
Maroko: "Calle Málaga"
Meksyk: "No nos moverán"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Panama: "Querido trópico"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Paragwaj: "A pod flagami słońce"
Peru: "Kinra"
Polska: "Franz Kafka"
Portugalia: "Banzo"
Rumunia: "Najeźdźcy"
Serbia: "Sunce nikad više"
Singapur: "Cudze oczy"
Słowacja: "Otec"
Słowenia: "Kaj ti je deklica"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"
Urugwaj: "Agarrame fuerte"
Węgry: "Árva"
Włochy: "Familia"

