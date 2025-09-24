Nowa osoba w obsadzie "Naznaczonego 6". Kto spotka się z Lin Shaye?

Rozszerza się obsada szóstej odsłony cyklu "Naznaczony", który zapoczątkował film Jamesa Wana z 2010 roku. Kto dołączył do Lin Shaye?
Laura Gordon w "Naznaczonym 6"
Jak podaje Deadline, do obsady horroru "Naznaczony 6
" dołączyła Laura Gordon
. Wcześniej ogłoszono udział Lin Shaye
, która powróci do roli Amelie Rainier, znanej z "Nawiedzonego dworu w Bly
" Amelii Eve
oraz Maisie Richardson-Sellers
, Sama Spruella
i debiutantki Island Austin. Zdjęcia powstają w Australii. Reżyser Jacob Chase
pracuje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Davidem Lesliem Johnsonem. Premiera została zaplanowana na 21 sierpnia 2026 roku.
Aktualnie cykl "Naznaczony
" zamykają wyreżyserowane przez Patricka Wilsona
"Czerwone drzwi
". Była to najbardziej dochodowa część w 15-letniej historii serii. Na całym świecie zarobiła 190 milionów dolarów.
Laura Gordon jako Abby Carroll w serialu "Hunters"
Skąd znamy Laurę Gordon?Laura Gordon
to urodzona w Australii aktorka najlepiej znana z horrorów "Piła V
" i "Późna noc z diabłem
". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Chłopak pod choinkę
", "Come Back to Me
", "Undertow
", "Między liniami życia
" czy seriale "Hunters
", "Rachunek sumienia
", a ostatnio "Hotel Cocaine
". Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy m.in. widowisko sci-fi "Voltron
", w którym występuje wspólnie z Henrym Cavillem
.
Horror "Późna noc z diabłem
" zadebiutował w 2023 roku na festiwalu South by Southwest. Główną rolę – gospodarza nadawanego w nocy talk show, który chcąc zwiększyć oglądalność, przygotował dla swoich widzów halloweenową niespodziankę – zagrał David Dastmalchian
.