Nowa osoba w obsadzie "Naznaczonego 6". Kto spotka się z Lin Shaye?

Rozszerza się obsada szóstej odsłony cyklu "Naznaczony", który zapoczątkował film Jamesa Wana z 2010 roku. Kto dołączył do Lin Shaye?

Laura Gordon w "Naznaczonym 6"


Jak podaje Deadline, do obsady horroru "Naznaczony 6" dołączyła Laura Gordon. Wcześniej ogłoszono udział Lin Shaye, która powróci do roli Amelie Rainier, znanej z "Nawiedzonego dworu w BlyAmelii Eve oraz Maisie Richardson-Sellers, Sama Spruella i debiutantki Island Austin. Zdjęcia powstają w Australii. Reżyser Jacob Chase pracuje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Davidem Lesliem Johnsonem. Premiera została zaplanowana na 21 sierpnia 2026 roku.

Aktualnie cykl "Naznaczony" zamykają wyreżyserowane przez Patricka Wilsona "Czerwone drzwi". Była to najbardziej dochodowa część w 15-letniej historii serii. Na całym świecie zarobiła 190 milionów dolarów.

Laura Gordon jako Abby Carroll w serialu "Hunters"

Skąd znamy Laurę Gordon?


Laura Gordon to urodzona w Australii aktorka najlepiej znana z horrorów "Piła V" i "Późna noc z diabłem". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Chłopak pod choinkę", "Come Back to Me", "Undertow", "Między liniami życia" czy seriale "Hunters", "Rachunek sumienia", a ostatnio "Hotel Cocaine". Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy m.in. widowisko sci-fi "Voltron", w którym występuje wspólnie z Henrym Cavillem.

Zobacz zwiastun filmu "Późna noc z diabłem"


Horror "Późna noc z diabłem" zadebiutował w 2023 roku na festiwalu South by Southwest. Główną rolę – gospodarza nadawanego w nocy talk show, który chcąc zwiększyć oglądalność, przygotował dla swoich widzów halloweenową niespodziankę – zagrał David Dastmalchian. Przypominamy zwiastun:

Insidious 6  (2026)

 Insidious 6

