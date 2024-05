Kevin Spacey wraca na ławę oskarżonych. Proces z powództwa cywilnego ruszy w 2025 roku

Kevin Spacey wraca na ławę oskarżonych

Zobacz zwiastun dokumentu "Spacey Unmasked"

Proces wytoczył mężczyzna, któremu sąd zapewnił anonimowość. Oskarża on Kevina Spaceya o napaść na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść w sierpniu 2008 roku. W jego wyniku powód miał zmagać się z problemami psychicznymi, a także doznać strat finansowych. Data procesu nie jest jeszcze znana, ale z dokumentów, na które powołuje się Variety, wynika, że ruszy on na początku przyszłego roku.Pozew, o którym mowa, trafił do sądu w lipcu 2022 roku. Zanim sprawa ruszyła, końca musiał jednak dobiec proces karny. Latem ubiegłego roku przysięgli uznali Kevina Spaceya za niewinnego dziewięciu czynów, m.in. napaści na tle seksualnym, o które oskarżyło go czterech mężczyzn. Przeczytaj: Kevin Spacey niewinny. Ława przysięgłych w Londynie oczyściła go z zarzutów Prawnicy aktora przybyli do sądu we wtorek rano, aby unieważnić wyrok zaoczny, który zapadł na korzyść powoda. Stało się tak, ponieważ obrońcy Spaceya nie dopełnili formalności po wygranym przez niego procesie. Sędzia David Cook miał niechętnie przychylić się do ich wniosku. Gdyby postanowił inaczej, kolejnym krokiem byłoby ustalenie wysokości odszkodowania, jakie należy się powodowi.Przypominamy zwiastun zrealizowanego przez brytyjski Channel 4 dokumentu " Spacey Unmasked ", który trafił na ekrany wczoraj. Miniserial został zapowiedziany jako dogłębna analiza kariery aktora.Bohaterami dokumentu jest dziesięciu mężczyzn, który odnoszą się do zarzucanego aktorowi molestowania. Opowiadają o tym, jak zauroczył ich gwiazdorski status Spaceya oraz jego obietnice wsparcia ich karier. Szybko odkrywali jednak, że kosztem jego uwagi były seksualne usługi świadczone nawet na planach filmów.