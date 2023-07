Kevin Spacey niewinny. Ława przysięgłych w Londynie oczyściła go z zarzutów

Kevin Spacey – o co był oskarżany w Londynie?

Sprawa, która rozpoczęła się pod koniec czerwca, dotyczyła. Do pisanych w oskarżeniu wydarzeń miało dojść w latach 2001-2013, a łączenie. W trakcie procesu Spacey ujawnił, że z jednym z oskarżonych łączyła go romantyczna relacja, a jego zarzuty były dla Spaceya miażdżące.– powiedział na sali.Proces zakończył się wczoraj 25 lipca, a dziś po jednym dniu obradowania ława przysięgłych ogłosiła decyzję, uznając Spaceya za niewinnego stawianych mu zarzutów.Na tydzień przed rozpoczęciam procesu w Londynie Kevin Spacey wyrażał pełne przekonanie co do swojego zwycięstwa i zapowiadał tryumfalny powrót do aktorstwa.Mówił wtedy:Zapewniał też, że mimo iż media zrobiły z niego potwora, on sam spotyka się wyłącznie z sympatią innych osób.Przeczytacie o tym więcejAktualnie na premierę czeka brytyjski thriller, w którym Kevin Spacey odegrał rolę głosową. Reżyser Gene Fallaize tak skomentował jego zatrudnienie:Sam aktor nie ukrywa, że "Control" nie jest projektem, jakim zainteresowałby się przed wybuchem skandalu. T– stwierdził.Wiadomo też, że aktualnie pracuje on nad scenariuszami i filmami krótkometrażowymi. Zastrzegł jednak, że nie zamierza opisywać w nich swoich doświadczeń.– podsumował.