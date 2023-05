Kicia Kocia podbija kina. Ponad 150 tysięcy widzów obejrzało już polską animację

Ogromny sukces kultowych bohaterów "Kici Koci" na wielkim ekranie



EGoFILM - kim są twórcy animowanej Kici Koci



W błyskawicznym tempie Kicia Kocia podbiła polskie kina. Najnowsza produkcja studia EGoFILM już podczas weekendu otwarcia znalazła się na pierwszym miejscu w box office. 10 dni od premiery filmuzebrał ponadKicia Kocia oraz jej najlepsi przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek – bohaterowie znani z bestsellerowej serii książek autorstwa Anity Głowińskiej zagościli na wielkim ekranie. I bardzo szybko nim zawładnęli! Dotychczas film "Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!" obejrzało ponad 150 tysięcy widzów! To pierwsza polska animacja dla młodej widowni od lat, która stała się numerem 1 w box office.– mówi producentka i właścicielka studia EGoFILM Ewelina Gordziejuk.- dodaje.Od 28 kwietnia " Kicię Kocię " można zobaczyć w ponad 250 kinach w całej Polsce. Animacja wyprodukowana przez EGoFILM i dystrybuowana przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty okazała się prawdziwym hitem nie tylko wśród najmłodszych widzów. Również rodzice i opiekunowie docenili wartość filmu. Spotkał się on z bardzo pozytywnym przyjęciem także ze strony recenzentów. Historie ukazane wodzwierciedlają dziecięcą codzienność oraz ukazują pełen ciepła i radości świat.– komentuje Członek Zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Maciej Jakubczyk.– dodaje.EGoFILM to studio animacji, które koncentruje się na produkcjach filmowych dla najmłodszych oraz krótkometrażowych produkcjach artystycznych, tworząc nowatorskie projekty. Studio specjalizuje się w tworzeniu adaptacji literatury, realizując liczne seriale animowane i filmy krótkometrażowe. EGoFILM współpracuje zarówno z polskimi, jak i europejskimi twórcami. Misją firmy jest wprowadzanie nowych form animacji z uwzględnieniem tradycji zaczerpniętych z Polskiej Szkoły Animacji. Wśród produkcji studia znajdują się m.in. seriale: " Pucio ", " Wiking Tappi ", " Żubr Pompik ", "Wielka Księga Uczuć" czy filmy krótkometrażowe: " Plantarium " Tamasa Duckiego, " Roz-poznanie " Przemysława Świdy, " Książę w cukierni " Katarzyny Agopsowicz. Studio w swoich produkcjach skierowanych do dzieci porusza również tematykę wojny, traumatycznych i smutnych doświadczeń dziecka. Właśnie do dystrybucji trafiają takie filmy jak "Asiunia" autorstwa Joanny Papuzińskiej, "Bezsenność Jutki" oraz "Nabu".Obecnie EGoFILM pracuje nad filmem pełnometrażowym "Ryjówka Przeznaczenia" na podstawie komiksu Tomasza Samojlika. Rozwija też projekt w oparciu o kultowy komiks Henryka Jerzego Chmielewskiego "Tytus, Romek i A'Tomek", który uczestniczy w organizowanych przez Nowe Horyzonty warsztatach Kino Dzieci Lab. Większość produkcji jest realizowana we wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Studio jest odpowiedzialne za serial pt.: " Kajko i Kokosz " – pierwszą polską animację Netflix Originals, która była numerem 1 na liście przebojów platformy. Z myślą o młodych widzach studio od lat prowadzi liczne warsztaty filmowe w Polsce. Produkcje EGoFILM zostały nagrodzone na takich festiwalach jak: Etiuda&Anima, O!pla, Animator, Tarnowska Nagroda Filmowa, Hiroshima Animation Film Festival.Dystrybutorem filmu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty - organizator m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, gdzie “Kicia Kocia" miała premierę oraz forum koprodukcyjnego Kino Dzieci Industry, podczas którego seria prezentowana była międzynarodowej branży na etapie produkcji.