Kiedy będą rozgrywać się przygody Obi-Wana?

Serial poświęcony przygodom Obi-Wana Kenobiego stanie się faktem, a swoją rolę - ku uciesze fanów i niżej podpisanego - powtórzy kapitalny Ewan McGregor . To już wiemy. A o czym wspomniany serial będzie opowiadał?Dzięki The Star Wars Show poznaliśmy ramy czasowe nowej produkcji. Wiemy, że akcja serialu będzie rozgrywać się 8 lat poi 11 przed. Serial opowie z kolei historię tego, jak Obi-Wan ostatecznie zaszył się na Tatooine swojej pustynnej chatce. Biorąc pod uwagę, że Luke będzie miał wówczas 8 lat, czyli mniej więcej tyle, ile Anakin, gdy skrzyżował ścieżki z Kenobim, a wokoło wciąż szaleć będą siepacze organizacji Crimson Dawn znanej z "Solo", może być ciekawie.A Wy, jakie wątki chcielibyście zobaczyć w serialu o Obi-Wanie?powstanie na potrzeby startującej w listopadzie platformy Disney+. Będzie trzecim serialem aktorskim osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen". Pierwszym jest, gotowy na start platformy, " The Mandalorian ". Drugim będzie spin-off " Łotra 1 " o przygodach Cassiana Andora.Obi-Wan Kenobi pojawił się dotychczas w sześciu odsłonach " Gwiezdnych Wojen ". W epizodach I-III grał go McGregor , a w częściach IV-VI - Alec Guinness . Mistrz Jedi szkolił Anakina Skywalkera, który później przeszedł na ciemną stronę Mocy i stał się Darthem Vaderem. Po latach Kenobi wziął również pod skrzydła syna swego dawnego ucznia, Luke'a. Bohater zginął z ręki Vadera w finale " Nowej nadziei ". Później pojawiał się na ekranie jako duch.