King Hu, czyli kino wuxia na Pięciu Smakach

17. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 15-21 listopada w warszawskich kinach Muranów i Kinoteka, a w wersji online potrwa aż do 3 grudnia na www.piecsmakow.pl . Program retrospektywy Kinga Hu Da zui xia / Come Drink With MeHongkong 1966, 94’[online, kino]Syn generała zostaje uprowadzony przez bandę rzezimieszków, żądających wypuszczenia ich herszta z więzienia w ciągu pięciu dni. Polityk nie przystaje na ten układ i wysyła swoją córkę – Złotą Jaskółkę, by wytropiła bandytów i uwolniła brata. Stoi przed nią trudne zadanie, a jedynym człowiekiem, który zdaje się jej sprzyjać, jest ledwo trzymający się na nogach żebrak, Pijany Kot. Jaskółka nie jest jednak bezbronna. Ludzie, którzy staną na jej drodze, przekonają się, że mają do czynienia ze znakomicie wyszkoloną wojowniczką.Longmen kezhan / Dragon InnTajwan, Hongkong 1967, 111’[online, kino]W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane na wygnanie z Chin i ruszają w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby wyeliminował potomstwo ministra. Wszyscy spotykają się na granicy, w zajeździe Dragon Inn… Tajwański debiut Kinga Hu to dynamiczny popis akcji rozegrany w ograniczonej przestrzeni, który stał się oszałamiającym sukcesem i podważył filmową hegemonię Hongkongu.Xia nu / A Touch of ZenTajwan, Hongkong 1971, 200’[online, kino]Gu to ubogi nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu. Pewnego dnia poznaje kobietę, która właśnie wprowadziła się do pobliskiego zniszczonego fortu. Piękna i tajemnicza panna Yang jest córką uczciwego urzędnika, który ujawnił oszustwa popełniane przez okrutnego eunucha Wei. Po nocy spędzonej z Yang, Gu postanawia pomóc jej w walce z wojownikami Weia. Wyrusza w podróż, która stanie się jego duchową drogą ku oświeceniu. Arcydzieło wuxia, mistrzowski film akcji ze słynną walką w bambusowym lesie i traktat filozoficzny w jednym!Shan zhong zhuan qi / Legend of the MountainTajwan, Hongkong, Korea Południowa 1979, 192’[online, kino]Młody uczeń Ho udaje się do górskiego klasztoru, aby skopiować buddyjską sutrę posiadającą moc kontrolowania złych duchów. Tu mężczyzna spotyka tajemnicze postaci - starszą kobietę i jej piękną córkę, które mają wobec niego pewien plan. Wkrótce w niezwykłej scenerii, nasyconej barwami bujnej przyrody, rozegra się dramatyczna walka dobra ze złem... " Legenda gór " to thriller i opowieść grozy w jednym, film o wyjątkowej urodzie (zdjęcia realizowano w Korei Południowej!) i mistrzowsko budowanej akcji, w którego fabule i rytmie warto się zanurzyć.Kong shan ling yu / Raining in the MountainTajwan, Hongkong 1979, 120'[online, kino]Na zaproszenie umierającego opata, do pięknie położonego wysoko w górach klasztoru buddyjskiego przybywają dostojni goście. Wszyscy są dawnymi druhami duchownego, ale ich wizyta ma niecny cel. Każdy z nich ostrzy sobie zęby na znajdujący się tu stary manuskrypt… Zaczyna się niebezpieczna rozgrywka przebiegłych postaci, pełna chwilowych sojuszy, zdrad i kłamstw. Mimo że to lżejszy film mistrza, w którym pełen zakamarków klasztor staje się areną niemalże slapstickowych starć, nie brakuje tu epickich momentów i poważnej refleksji nad ludzką naturą.Da lunhui / The Wheel of LifeTajwan 1983, 104’[online, kino]Nowelowy film, którego autorami jest trójka czołowych tajwańskich reżyserów - poza Hu , także Hsing Lee Pai Ching-jui . To opowieści rozgrywające się w rożnych epokach, w których reinkarnuje się trójka tych samych aktorów. Powtarzające się motywy wracają w odmiennych dekoracjach, stając się buddyjskim traktatem o istocie miłości i zdrady, życia i śmierci.Retrospektywa prezentowana jest we współpracy z Ministerstwem Kultury Tajwanu i Tajwańskim Instytutem Filmowym i Audiowizualnym. Wszystkie filmy zostaną pokazane z odnowionych cyfrowo kopii.17. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków15 listopada – 3 grudnia, online15-21 listopada, Warszawa, Kino Muranów, KinotekaSprzedaż karnetów biletów i dostępów vod na stronie www.piecsmakow.pl