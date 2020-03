Kino kryzysów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

W całorocznym programie "Kino kryzysów" znalazły się eksperymentalne dokumenty, które nie tylko opisują współczesne zmiany społeczne, ale są także dobrym punktem wyjścia do refleksji o formalnych i etycznych aspektach obrazowania kryzysów.Jeden z rozdziałów przełomowej książki amerykańskiego kuratora filmowego Amosa Voglapoświęcony jest subwersji w Europie Wschodniej. Pisze on tak:Vogel miał dostęp do wschodniej kinematografii głównie dzięki Festiwalowi Krótkich Filmów w Oberhausen w Niemczech Zachodnich, gdzie bywał regularnie w latach 60.Festiwal stworzył platformę dla kina z Europy Wschodniej, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. To, jak Vogel patrzył na sztukę subwersji i kodowania przekazu, korespondowało z tym, jak filmy z krajów socjalistycznych były postrzegane przez zachodnią publiczność: ukryte znaczenia, mowa ezopowa, ciche szepty i subtelna satyra.W ramach pierwszej odsłony przeglądu "Kino kryzysów" zaprezentowanych zostanie osiem wschodnioeuropejskich filmów z festiwalowego archiwum. Wszystkie zdobyły nagrody w latach 70. i 80., czasach politycznych przełomów i kryzysów, które do dziś kształtują świat.Program jest częścią trzyletniego projektu re-selected na Festiwalu Krótkich Filmów w Oberhausen. Jego kuratorem jest Tobias Hering. Wszystkie filmy pokazane zostaną z taśmy 35mm.Wstęp Tobias Hering, po projekcji dyskusja z Hieronimem Neumannem , reż. Hieronim Neumann , Polska 1982, 9, reż. A. Sideljnikov, ZSRR 1987, 30, reż. Hieronim Neumann , Polska 1987, 11, reż. G. Szklarewski, ZSRR 1989, 19, reż. Dušan Trančík , Czechosłowacja 1972, 17, reż. Piotr Szulkin , Polska 1978, 6 Lokomotywy ", reż. Jürgen Böttcher , NRD, 1984, 22 Nasz wiek dwudziesty ", reż. Jadwiga Zajiček, Polska 1988, 20Program "re-selected" jest efektem współpracy z Arsenal - Intstitute for Film and Video Art w ramach projektu Archive außer sich oraz Haus der Kulturen der Welt jako część projektu The New Alphabet, wspartego przez Bundesbeauftragte für Kultur und Medien.Więcej informacjiWydarzenie na