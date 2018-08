Kinowe przygody komiksowego superłowcy Kravena coraz bliżej

3 2 1



Sony nie zapomniało o obietnicach, które składało jeszcze w czasach, kiedy sztandarowym komiksowym projektem studia był. Już wtedy studio planowało produkcję samodzielnego widowiska poświęconego przygodom Kravena. Teraz okazuje się, że projekt wciąż ma się dobrze. Sony właśnie zatrudniło scenarzystę do opracowania fabuły.Napisanie scenariusza powierzono Richardowi Wenkowi . Jest on specjalistą od męskiego kina akcji, mając na swoim koncie teksty do obu częścii "Podstawowym zadaniem Wenka będzie wymyślenie atrakcyjnej fabuły, w której nie będzie miejsca dla głównego adwersarza Kravena, Spider-Mana. Człowiek-Pająk ma się bowiem na razie pojawiać wyłącznie we wspólnych projektach Sony i Marvela w ramach MCU. Widowisko jednak powinno zachować otwartą furtkę do wprowadzenia Spider-Mana w przyszłości.Nie jest na razie jasne, na ilebędzie powiązany z innymi komiksowymi widowiskami powstającymi w Sony. Rok temu po sieci krążyła plotka, jakoby Kraven i jego przyrodni brat Chameleon mieli pojawić się w filmieKraven the Hunter to samozwańczy najlepszy myśliwy świata. Poluje na Spider-Mana, by udowodnić światu, że nie ma większego łowcy od niego. Nie używa broni, ale ma nadludzką siłę, zwinność i niezwykle wyostrzone zmysły, dzięki czemu gołymi rękami potrafi pokonać każdego przeciwnika. Kraven stanął też do walki z Venomem. Film o przygodach tej postaci trafi do kin jeszcze w tym roku. Poniżej znajdziecie zwiastun