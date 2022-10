Klasyczna telewizja z czynnikiem "smart" – czy to się faktycznie ogląda?

Magenta Dom – dom bez limitu na Twoich zasadach

Chyba czas przyznać, że za oknami mamy już prawdziwą jesień. Dlatego bez większych wyrzutów sumienia chłodne wieczory możemy spędzać z kubkiem gorącej herbaty w jednej dłoni i z pilotem do telewizora w drugiej dłoni. Tym bardziej, że wśród dostępnych ofert coraz częściej można spotkać usługi telewizji linearnej w połączeniu ze światem serwisów VOD, takie jak Magenta Dom od T-Mobile. Czy korzystaliście już z tego typu rozwiązania?Żyjemy w świecie, w którym treści wideo są dostępne na wyciągniecie ręki – i chętnie z tego korzystamy. Jak się okazuje, ponad połowa Polaków (54%) jako ulubiony sposób spędzenia wolnego czasu w domu wybiera oglądanie filmów i seriali, a w 2021 roku statystyczny rodak na oglądanie telewizji poświęcił dziennie 4 h 6 min i 36 s. Biorąc pod uwagę, że film trwa zazwyczaj niecałe 2 h, to tak jakbyśmy oglądali dwa filmy jednego dnia i jeszcze odcinek popularnego serialu.Jednak jako odbiorcy jesteśmy coraz bardziej wymagający i chcemy mieć wszystko w jednym miejscu – a najlepiej, żeby było przy tym prosto i szybko. Dlatego oprócz dostępu do tradycyjnych kanałów (tzw. telewizji linearnej), lubimy mieć też dostęp do serwisów VOD, takich jak np. HBO Max czy Player. Ubiegłej jesieni około 11 mln widzów w Polsce korzystało z serwisów VOD. Różnorodność taką zapewnia połączenie tych dwóch światów: telewizji linearnej i dostępu do serwisów VOD. Czy korzystacie z tego typu usług w swoich domach?Taką właśnie ofertę przygotował T-Mobile – Magenta Dom (Abonament Komórkowy + Światłowód + Telewizja) zawiera dostęp do telewizji ze 130 kanałami, w tym tak popularnymi jak m.in. HBO, Disney, Eleven Sports, czy TVN24 (z pakietem L w promocyjnej ofercie na rok). Do tego widz może korzystać z platformy Player przez 12 miesięcy bez reklam w prezencie oraz otrzymuje nowoczesny dekoder za 1zł. Za cały zestaw usług klienci zapłacą 95 zł miesięcznie w okresie promocyjnym.Poza tym – w ramach umowy abonamentowej – użytkownicy uzyskują internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s. W skład abonamentu wchodzi także roczny bezpłatny dostęp do usługi "Rozrywka bez Ograniczeń", dzięki której klient może korzystać każdego miesiąca z tej samej lub innej platformy – takiej jak Legimi, Tidal czy HBO Max. Czy to nie brzmi idealnie?Ponadto osoby korzystające z oferty T-Mobile mogą liczyć na pełną swobodę – po rocznym okresie promocyjnym każdego miesiąca mogą modyfikować typ pakietu telewizyjnego w zależności od swoich potrzeb. I tak – w jednym miesiącu przykładowo zdecydować się na pakiet L, po miesiącu zaś – S. Decyzja należy wyłącznie do użytkowników.Więcej informacji na temat oferty Magenta Dom można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/magenta-dom/oferta