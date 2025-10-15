"Hrabia Monte Christo". Netflix szykuje feministyczną wersję

Netflix i francuska stacja telewizyjna TF1 rozpoczęły produkcje serialu kostiumowego "La Comtesse de Monte-Cristo". Jeśli tytuł brzmi Wam znajomo, to nie jest to przypadek.
Poznajcie hrabinę Monte Christo
Punktem wyjścia dla serialu jest klasyk francuskiej literatury "Hrabia Monte Christo"
. Oryginał był historią Edmond Dantès, który jest u progu realizacji wszystkich swoich marzeń: został kapitanem statku i wreszcie może ożenić się z miłością swojego życia Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy.
Serial "La Comtesse de Monte-Cristo"
radykalnie zmieni tę historię, przekształcają ją w feministyczną opowieść o kobiecej zemście. Bohaterką będzie właśnie Mercedes
. Kiedy Edmond zostaje uwięziony pod fałszywymi zarzutami, ona się nie poddaje i walczy o jego wolność. Ostatecznie jedynym ratunkiem okazuje się ucieczka. Jednak podczas próby uwolnienia go Edmond zostaje zabity, a Mercedes uwięziona zamiast niego. Tak spotka księdza Farię, potem ucieknie i odnajdzie skarb na wyspie Monte Christo, dzięki któremu wprowadzi w życie plan zemsty.
Gwiazdą produkcji jest Audrey Fleurot
. W obsadzie znaleźli się też: Simon Ehrlacher
, Zabou Breitman
, Kad Merad
, Thierry Godard
, Éric Elmosnino
i Olivia Côte
.
"La Comtesse de Monte-Cristo" składać się będzie z 8 odcinków.
Zwiastun najnowszej francuskie adaptacji "Hrabiego Monte Christo" z 2024 roku