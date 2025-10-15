Newsy Seriale "Hrabia Monte Christo". Netflix szykuje feministyczną wersję
"Hrabia Monte Christo". Netflix szykuje feministyczną wersję

Netflix i francuska stacja telewizyjna TF1 rozpoczęły produkcje serialu kostiumowego "La Comtesse de Monte-Cristo". Jeśli tytuł brzmi Wam znajomo, to nie jest to przypadek.

Poznajcie hrabinę Monte Christo



Punktem wyjścia dla serialu jest klasyk francuskiej literatury "Hrabia Monte Christo". Oryginał był historią Edmond Dantès, który jest u progu realizacji wszystkich swoich marzeń: został kapitanem statku i wreszcie może ożenić się z miłością swojego życia Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy.


Serial "La Comtesse de Monte-Cristo" radykalnie zmieni tę historię, przekształcają ją w feministyczną opowieść o kobiecej zemście. Bohaterką będzie właśnie Mercedes. Kiedy Edmond zostaje uwięziony pod fałszywymi zarzutami, ona się nie poddaje i walczy o jego wolność. Ostatecznie jedynym ratunkiem okazuje się ucieczka. Jednak podczas próby uwolnienia go Edmond zostaje zabity, a Mercedes uwięziona zamiast niego. Tak spotka księdza Farię, potem ucieknie i odnajdzie skarb na wyspie Monte Christo, dzięki któremu wprowadzi w życie plan zemsty.

Gwiazdą produkcji jest Audrey Fleurot. W obsadzie znaleźli się też: Simon Ehrlacher, Zabou Breitman, Kad Merad, Thierry Godard, Éric Elmosnino i Olivia Côte.

"La Comtesse de Monte-Cristo" składać się będzie z 8 odcinków.

Zwiastun najnowszej francuskie adaptacji "Hrabiego Monte Christo" z 2024 roku




