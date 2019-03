Kolejna porcja nowości programowych w ofercie player+

– to najnowszy film Marka Koterskiego . Kultowy bohaterAdaś Miauczyński ( Michał Koterski ) wraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy to miał spore problemy z nazywaniem towarzyszących mu emocji. Powrót do przeszłości pełen jest przezabawnych, komicznych sytuacji, prowadzi także do wielu wzruszeń i refleksji. Film jest już dostępny w player+ w formule TVOD.– kąśliwe żarty, niecenzuralne aluzje i bajeranckie efekty specjalne. Drugą cześć historii Wade'a Wilsona ( Ryan Reynolds ), wulgarnego superbohatera, u którego w wyniku eksperymentów medycznych aktywowała się zdolność szybkiej regeneracji, będzie można obejrzeć już 16 marca na kanale CANAL+, w ofercie player+.– to kontynuacja opowieści o Ani i Tomku, których połączyła randkowa aplikacja. Związek Ani ( Agnieszka Więdłocha ) i Tomka ( Maciej Stuhr ) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Film dostępny będzie w ofercie player+ w formule TVOD od 22 marca.Player+ zaprasza także na prapremiery najlepszych TVN-owskich produkcji. W marcu na subskrybentów czekają najnowsze odcinkioraz serialu, dostępne wcześniej niż w telewizji. Ten ostatni można oglądać również w jakości 4K.