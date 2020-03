Kolejny spin-off "Star Trek: Discovery" w przygotowaniu

Trwa proces poszerza nowego serialowego uniwersum "Star Treka". Jak podaje portal Geeks WorldWide, w przygotowaniu jest spin-offO projekcie na razie niewiele wiadomo. Jego głównym bohaterem będzie Christopher Pike, którego fanidoskonale znają z drugiego sezonu, gdzie zagrał go Anson Mount . Podobno serial nosi tytuł, co sugeruje, że poznamy w nim dalsze przygody Pike'a, gdy powrócił do dowodzenia USS Enterprise. Prawdopodobnie jednak tytuł ulegnie zmianie, ponieważ jedenosadzony w świecie "Star Treka" już był. To serial nadawany w latach 2001-2005 ze Scottem Bakulą jako kapitanem Jonathanem Archerem.Obecnie na serialowe uniwersum składają się trzy tytuły:. W planach są trzy seriale aktorskie (w tym) i dwa animowane (dla dorosłychoraz dla dzieci, który nie ma jeszcze tytułu).Większość z tych projektów powstaje z myślą o platformie CBS All Access.