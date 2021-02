Komedia z Malumą, J Lo i Owenem Wilsonem z nową datą

Rok dłużej przyjdzie nam czekać na komedię romantyczną " Marry Me ", której gwiazdami są Jennifer Lopez Owen Wilson . Universal postanowiło przenieść premierę na Walentynki przyszłego roku.Obraz pierwotnie miał trafić do kin już w tym tygodniu. Potem studio przeniosło datę premiery na maj. Wszystko to z powodu trwającej pandemii COVID-19. Marry Me " jest ekranizacją komiksu pod tym samym tytułem. Jej bohaterką jest megagwiazda ( Lopez ), która właśnie na oczach tłumu fanów ma wziąć ślub ze swoim narzeczonym, równie sławnym muzykiem ( Maluma ). Tuż przed powiedzeniem sakramentalnego "tak" piosenkarka dowiaduje się jednak, że została przez narzeczonego zdradzona. Załamuje się na oczach widzów i postanawia wyjść za przypadkową osobę z widowni. Jej wybór padł na rozwiedzionego nauczyciela ( Wilson ).