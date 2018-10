Komiks "God Country" w drodze na duży ekran

Kolejny komiks wydawnictwa Image ma szansę na ekranizację. Studio Legendary Entertainment nabyło prawa do ekranizacjiautorstwa rysownika Geoffa Shawa i scenarzysty Donny'ego Catesa Bohaterem pierwowzoru jest Emmet Quinlan, cierpiący na napady agresji stary wdowiec z demencją, który jest problemem nie tylko dla swoich dzieci, ale i lokalnej policji. Kiedy tornado zmiata z powierzchni jego dom i otaczające go miasteczko, zrewitalizowany Quinlan powstaje z ruin. Zaczarowany miecz, który znalazł się w oku cyklonu, daje mu jednak nie tylko zdrowie. Czyni go też jedynym człowiekiem, który może stawić czoła nadciągającym bestiom.Scenariusz filmowej ekranizacji napisze sam Cates.