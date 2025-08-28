"Bugonia": zwiastun nowego filmu Yorgosa Lanthimosa. Szokująca metamorfoza Emmy Stone!

Na festiwalu w Wenecji odbyła się dziś światowa premiera czarnej komedii "Bugonia" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone i Jessem Plemonsem w rolach głównych. Z tej okazji studio Focus Features zaprezentowało pełny zwiastun filmu.
"Bugonia": zwiastun
"Bugonia": co wiemy o nowym filmie Yórgosa Lánthimosa?
"Bugonia
" to remake wyreżyserowanej przez Joon-hwana Janga
koreańskiej komedii "Save the Green Planet!
". Opowiada ona o mężczyźnie, który wierzy, że obce istoty planują atak na Ziemię. Po przeprowadzeniu dochodzenia, polegającego głównie na oglądaniu filmów sci-fi, utwierdza się on w przekonaniu, że przywódca istot pozaziemskich przebywa na Ziemi pod postacią prezesa dużej spółki chemicznej. Chcąc ocalić ludzkość, bohater porywa domniemanego przybysza z obcej planety w nadziei, że w ten sposób inwazja kosmitów zostanie powstrzymana.
"Bugonia
" będzie dość luźnym remakiem koreańskiego hitu. Za scenariusz produkcji odpowiada Will Tracy
– autor między innymi pojedynczych odcinków "Sukcesji
" oraz filmu "Menu
". Będzie to pierwsza współpraca pomiędzy Grekiem oraz Amerykaninem. Do tej pory Lánthimos
scenariuszowo współpracował najczęściej z rodakiem Efthymisem Filippou
(sześć wspólnych filmów) oraz Tonym McNamarą
(dwa).
"Bugonia
" będzie czwartym wspólnym filmem Lánthimosa
i Stone
. Reżyser i aktorka pracowali wcześniej przy "Faworycie
", "Biednych istotach
" oraz tegorocznych "Rodzajach życzliwości
". Obok Stone, w filmie wystąpią także: Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości"), Stavros Halkias ("Szkolne miłości"), Alicia Silverstone ("Słodkie zmartwienia") i Aidan Delbis.