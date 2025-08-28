Newsy Filmy "Star Wars: Starfighter" - pierwsze zdjęcie z filmu! Amy Adams w obsadzie
W Wielkiej Brytanii ruszyły dziś zdjęcia do widowiska "Star Wars: Starfighter". Z tej okazji studio LucasFilm zaprezentowało pierwszą fotografię pary głównych bohaterów granych przez Ryana Goslinga oraz Flynna Graya.   

"Star Wars: Starfighter" - nowe gwiazdy w obsadzie



Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do obsady filmu dołączyli sześciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman oraz Daniel Ings. Potwierdzono również udział Matta Smitha oraz Mii Goth.

"Gwiezdne wojny" ukształtowały moje rozumienie tego, czym może być historia, a także jak bohaterowie i filmowe momenty mogą pozostać z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki opowieści z tak genialnymi współpracownikami - przed i za kamerą - zapewnia dreszcz emocji na całe życie - deklaruje reżyser Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine"). Scenariusz napisał Jonathan Tropper ("Projekt Adam", "Znajomi i sąsiedzi").

Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja filmu ma się rozgrywać pięć lat po wydarzeniach z widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".  Po sieci krążą plotki, że głównym bohaterem będzie 15-latek (Gray), który wraz z wujem (Gosling) ucieka przed parą niebezpiecznych złoczyńców (Goth i Smith). 

Premierę zaplanowano na 28 maja 2027.   

