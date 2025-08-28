"Star Wars: Starfighter" - pierwsze zdjęcie z filmu! Amy Adams w obsadzie

W Wielkiej Brytanii ruszyły dziś zdjęcia do widowiska "Star Wars: Starfighter". Z tej okazji studio LucasFilm zaprezentowało pierwszą fotografię pary głównych bohaterów granych przez Ryana Goslinga oraz Flynna Graya.
Kliknij, aby powiększyć
"Star Wars: Starfighter" - nowe gwiazdy w obsadzie
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do obsady filmu dołączyli sześciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams
, Aaron Pierre
, Simon Bird
, Jamael Westman
oraz Daniel Ings
. Potwierdzono również udział Matta Smitha
oraz Mii Goth
. "Gwiezdne wojny" ukształtowały moje rozumienie tego, czym może być historia, a także jak bohaterowie i filmowe momenty mogą pozostać z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki opowieści z tak genialnymi współpracownikami - przed i za kamerą - zapewnia dreszcz emocji na całe życie
- deklaruje reżyser Shawn Levy
("Deadpool & Wolverine
"). Scenariusz napisał Jonathan Tropper
("Projekt Adam
", "Znajomi i sąsiedzi
").
Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja filmu ma się rozgrywać pięć lat po wydarzeniach z widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
". Po sieci krążą plotki, że głównym bohaterem będzie 15-latek (Gray), który wraz z wujem (Gosling
) ucieka przed parą niebezpiecznych złoczyńców (Goth
i Smith
).
Premierę zaplanowano na 28 maja 2027.
TOP: największe kontrowersje "Gwiezdnych wojen"