Kool2Play ujawnia "Uragun" i dwa inne, nowe tytuły

Firmaujawniła plany na najbliższą przyszłość. Przedstawiciele spółki poinformowali, że w planach produkcyjnych znajdują się trzy gry: top down shooter, action adventurei strategia o nazwie kodowejPierwszą z tych produkcji, która zostanie przedstawiona graczom, będzie Uragun. Jej głównym projektantem jest Jacek Wesołowski, współtwórca takich gier, jakczy– mówi Michał Marzęcki, head of studio.Zapowiadane pierwotnie na październik pojawienie się gry w modelu Early Access na platformie Steam ulegnie niewielkiemu przesunięciu.dodaje Marzęcki.pojawi się w pełnej wersji na platformie Steam, a także konsolach Nintendo Switch, Xbox i PlayStation w 2020 roku.Spółka Kool2Play pracuje również nad tytułem z gatunku action adventure –, będącym wizją dystopijnej przyszłości, w której ludzie zajmują się wyłącznie pracą i konsumpcją treści produkowanej przez influencerów. Z kolei projekt o kodowej nazwieto zupełnie nowatorskie podejście do konwencji city builderów z elementami kierowania pojedynczymi mieszkańcami.Więcej informacji na temat pierwszej z gier zostanie ujawnione już w październiku, kiedy zaprezentowany zostanie zwiastunPlanowany debiut Kool2Play S.A. na New Connect to przełom pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku.