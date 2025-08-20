Newsy Seriale Nowy Harry Potter o byciu Harrym Potterem: "To moja wymarzona rola"
Nowy Harry Potter o byciu Harrym Potterem: "To moja wymarzona rola"

Dominic McLaughlin, nowy Harry Potter w nadchodzącym serialu HBO, nie schodzi z języków fanów na całym świecie. Po niedawnej publikacji pierwszego zdjęcia z planu serialu, dziś portal Variety przytacza fragment wywiadu z aktorem, w którym ten wypowiada się o swoich emocjach związanych z odgrywaniem tego ikonicznego bohatera. "To moja wymarzona rola, oczywiście" – odpowiedział młody McLaughlin.

Co powiedział Dominic McLaughlin?



Dziennikarzom cytowanego przez Variety BBC News udało się porozmawiać z Dominiciem McLaughlinem przy okazji premiery nowego filmu "Grow". W tej familijnej produkcji młody aktor występuje u boku Nicka Frosta – przyszłego Hagrida z nadchodzącego serialu "Harry Potter". Poza pytaniami o kulisy występu w brytyjskim "Grow", dziennikarze nie mogli nie wykorzystać okazji do zadania pytań o ekranizację prozy J.K. Rowling. Na pytanie do McLaughlina, jak to jest przeobrazić się w jednego z najbardziej ikonicznych dziecięcych bohaterów, aktor odpowiedział:

Szczerze mówiąc, to trochę nierealne, bo najmłodszych lat byłem ogromnym fanem "Harry’ego Pottera". A to była moja wymarzona rola, oczywiście, więc jestem zachwycony, że mogę ją odgrywać.



Jak wiemy od kilku dni, zdjęcia do serialu trwają właśnie w Wielkiej Brytanii. Według informacji udzielonych przez dziennikarzy Variety, okres zdjęciowy ma skończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Co ciekawe, praca na planie nie zwalnia młodych aktorów z obowiązku szkolnego. Urząd dystryktu Three Rivers zezwolił studiu wykorzystać jako scenografię kompleks przenośnych budynków, które przez kolejną dekadę mają służyć jako szkoła. Sale lekcyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły pomieścić nawet 600 uczniów (tak producenci szacują najwyższą liczbę statystów w scenach zbiorowych), na co dzień będzie jednak służyła ok. 150 młodym ludziom. W dni powszednie będzie działać między 5:30 a 20:30, dzięki czemu dziecięcy aktorzy będą mogli zająć się nauką między pracą nad kolejnymi scenami. 

"Harry Potter": szczegóły serialu



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący sześć odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W obsadzie prócz McLaughlina i Frosta znaleźli się m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Harry Potter to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"



