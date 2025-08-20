Nowy Harry Potter o byciu Harrym Potterem: "To moja wymarzona rola"

Dominic McLaughlin, nowy Harry Potter w nadchodzącym serialu HBO, nie schodzi z języków fanów na całym świecie. Po niedawnej publikacji pierwszego zdjęcia z planu serialu, dziś portal Variety przytacza fragment wywiadu z aktorem, w którym ten wypowiada się o swoich emocjach związanych z odgrywaniem tego ikonicznego bohatera. "To moja wymarzona rola, oczywiście" – odpowiedział młody McLaughlin.
Dziennikarzom cytowanego przez Variety BBC News udało się porozmawiać z Dominiciem McLaughlinem
przy okazji premiery nowego filmu "Grow
". W tej familijnej produkcji młody aktor występuje u boku Nicka Frosta
– przyszłego Hagrida
z nadchodzącego serialu "Harry Potter
". Poza pytaniami o kulisy występu w brytyjskim "Grow
", dziennikarze nie mogli nie wykorzystać okazji do zadania pytań o ekranizację prozy J.K. Rowling
. Na pytanie do McLaughlina
, jak to jest przeobrazić się w jednego z najbardziej ikonicznych dziecięcych bohaterów, aktor odpowiedział: Szczerze mówiąc, to trochę nierealne, bo najmłodszych lat byłem ogromnym fanem "Harry’ego Pottera". A to była moja wymarzona rola, oczywiście, więc jestem zachwycony, że mogę ją odgrywać.
Jak wiemy od kilku dni, zdjęcia do serialu trwają właśnie w Wielkiej Brytanii. Według informacji udzielonych przez dziennikarzy Variety, okres zdjęciowy ma skończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Co ciekawe, praca na planie nie zwalnia młodych aktorów z obowiązku szkolnego. Urząd dystryktu Three Rivers zezwolił studiu wykorzystać jako scenografię kompleks przenośnych budynków, które przez kolejną dekadę mają służyć jako szkoła. Sale lekcyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły pomieścić nawet 600 uczniów (tak producenci szacują najwyższą liczbę statystów w scenach zbiorowych), na co dzień będzie jednak służyła ok. 150 młodym ludziom. W dni powszednie będzie działać między 5:30 a 20:30, dzięki czemu dziecięcy aktorzy będą mogli zająć się nauką między pracą nad kolejnymi scenami.
"Harry Potter": szczegóły serialu
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący sześć odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W obsadzie prócz McLaughlina i Frosta znaleźli się m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Harry Potter to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"