Hop, hop, hop! Jest już zwiastun 2. sezonu "1670"

Premiera 2. sezonu "1670" zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie odcinki trafią na Netflix już 17 września. Tymczasem dotarł do nas ich zwiastun.  Jan Paweł niezmiennie aspiruje do zostania tym najsłynniejszym w historii Polski.  Jego drogą do celu ma być organizacja dożynek godnych obecności króla. Czy ambicje w połączeniu z pierwszą zasadą biznesową XVII wieku „zastaw się a postaw się” – wystarczą, by zapewnić sobie wymarzone stanowisko polityczne?  

"1670": zwiastun 2. sezonu



Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas do Turcji. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.     


Główne role w serialu grają: Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan) oraz Kirył Pietruczuk (Maciej). 





Obok ulubionych bohaterów Adamczychy, zobaczymy również zupełnie nowe postaci: hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina (zagra go Jędrzej Hycnar).

Scenariusz napisał ponownie Jakub Rużyłło. Za reżyserię odpowiadają Maciej Buchwald oraz Kordian Kądziela

