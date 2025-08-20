Kevin Spacey nakręcił film. I pokaże go w Wenecji

Kevin Spacey jest bardzo zdeterminowany, by ponownie zająć utracone miejsce w świecie filmowym. Po niespodziewanym występie w Cannes aktor ma pojawić się także na Festiwalu Filmowym w Wenecji, aby promować swój nowy film "Holiguards Saga – The Portal Of Force". To jego pierwszy reżyserski projekt pełnometrażowy od ponad 20 lat.
"Holiguards Saga – The Portal Of Force": Kevin Spacey w Wenecji"Holiguards Saga"
opowiada o konflikcie dwóch pradawnych nadprzyrodzonych frakcji – Holiguards i Statiguards. Główny bohater, w którego żyłach płynie krew obu stron, może powstrzymać zbliżającą się katastrofę. Tymczasem Statiguards planują atak nuklearny na Paryż, wykorzystując technologię kontroli umysłu i kosmiczną energię.
Film został nakręcony w Meksyku w latach 2023-2024. W obsadzie, obok Spaceya, znaleźli się m.in. Dolph Lundgren
, Tyrese Gibson
, Brianna Hildebrand
, Disha Patani
, Eric Roberts
i Lado Okhotnikov
.
Getty Images © Pascal Le Segretain
Trailer filmu zostanie zaprezentowany 29 sierpnia podczas uroczystej kolacji z udziałem obsady i ekipy. Co istotne, nazwisko Spaceya nie figuruje w oficjalnym programie – podobnie jak w przypadku Cannes, gdzie aktor pojawił się poza główną selekcją.
Scenariusz "Holiguards Saga"
napisali Lado Okhotnikov
i Sergey Torchilin
. Film jest koprodukcją USA, Meksyku, Indii, ZEA i Portugalii. Producentka Elvira Paterson-Gavrilova podkreśla, że celem jest stworzenie nowej filmowej franczyzy, a premiera planowana jest na 2025 rok.
Kevin Spacey walczy o odzyskanie dobrego imienia
Dla Spaceya, zdobywcy dwóch Oscarów, to próba odbudowania kariery po latach problemów prawnych i oskarżeń o niewłaściwe zachowania, które od 2017 roku niemal całkowicie odsunęły go od Hollywood. Choć został uniewinniony w procesach w Wielkiej Brytanii i USA, wciąż mierzy się z nowym pozwem w Wielkiej Brytanii. Aktor zapowiada jednak, że nie zamierza się wycofać i regularnie pojawia się w niezależnych produkcjach.