Koronawirus: Cannes (na razie) niewzruszone

Przypomnijmy też, że francuski minister zdrowia Olivier Veran zastrzegł że rząd przygotuje listę zgromadzeń, które są "ważne dla narodowego interesu" - większość przedstawicieli branży jest zdania, że festiwal w Cannes się odbędzie, nawet jeśli w ograniczonym zakresie.

Decyzja leży w gestii burmistrza Cannes Davida Lisnarda i prefekta departamentu Alp Nadmorskich Bernarda Gonzaleza. Chwilowo nie zabrali ono głosu w sprawie. Festiwal jest jednak kluczowy dla lokalnej ekonomii i wątpliwe, by urzędnicy zdecydowali o jego odwołaniu, o ile sprawy nie przybiorą ekstremalnego obrotu.

Odwołanie festiwalu - oraz towarzyszących mu targów - miałoby również negatywny wpływ na międzynarodowy przemysł filmowy. To mała filmowa katastrofa: potok niesprzedanych filmów, opóźnione premiery, idące za tym przeciążenie targów w Wenecji i Toronto.

Podczas gdy cały świat zamyka drzwi przed koronawirusem (wczoraj odwołano m.in. czerwcowe targi E3), w Cannes trwają prace nad przeformatowaniem festiwalu tak, aby jednak się odbył.Ponieważ zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 5000 osób utrzyma się we Francji na pewno do 15 kwietnia, rzecznik prasowy imprezy powiedział magazynowi Variety, że organizatorzy czekają na to, co będzie dalej (na 16 kwietnia zaplanowano już konferencję prasową). Póki co, planują festiwal, wykorzystując dostępne limity.Oczywiście, jako że mamy już oficjalnie do czynienia z pandemią, wszystko może zmienić się z dnia na dzień. Francja - podobnie jak Włochy - może zostać objęta kwarantanną. Prezydent Emmanuel Macron wystosuje orędzie do narodu w najbliższy czwartek. Jego kluczowym elementem mają być startegię walki z koronawirusem.