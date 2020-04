Koronawirus: Po świętach kina pozostaną zamknięte

Getty Images © Hindustan Times



Mamy złą wiadomość dla osób stęsknionych kinowych doświadczeń. Dziś premier Polski Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie obostrzeń mających zapewnić dystansowanie społeczne. Oznacza to, że po Wielkanocy kina pozostaną zamknięte.Zamknięcie kin to jedno z licznych obostrzeń, które mają na celu zmniejszenie liczby zarażeń wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje groźną dla życia chorobę COVID-19. Kina w Polsce zamknięto w połowie marca.Jak podał premier, obostrzenia będą funkcjonować co najmniej do 19 kwietnia.