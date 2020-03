3 2 1



dołącza do grona setek tytułów, nad którymi prace zostały wstrzymane w związku z obawami przed pandemią koronawirusa. Tak w każdym razie podaje portal The Wrap.Netflix już w piątek zdecydował się na zawieszenie wszystkich swoich produkcji, do których zdjęcia kręcone były w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ekipaprzebywa jednak w Wielkiej Brytanii, dlatego tamten zakaz jej nie obowiązywał.Prace nad drugim sezonem zostały przerwane na dwa tygodnie.