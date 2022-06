Królewski Festiwal Muzyki Filmowej

Niezwykły koncert muzyki filmowej i musicalowejSPEKTAKULARNY | PORUSZAJĄCY | WZRUSZAJĄCYWejdź do zaczarowanego świata niewiarygodnie pięknych i wzruszających utworów filmowych oraz musicalowych wykonanych NA ŻYWO! Niezwykłe muzyczne emocje za-gwarantuje niesamowita Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej oraz zaproszeni goście znani z największych scen teatrów muzycznych i musicalowych w Polsce.Widowisko stworzone by poczuć nieprawdopodobne doznania, zagwarantowane przez najwyższej jakości dźwięk oraz piękną scenerię przenoszącą widzów w zupełnie inny, niecodzienny, zadziwiający i piękny świat muzyki!Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe przeboje znane z największych filmowych produkcji takich jak Troja, Gladiator, Król Artur czy Ogniem i Mieczem oraz kompozytorów Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone czy Krzesimir DębskiKoncert i widowisko jakiego jeszcze nie widzieliście na żywo już 11 czerwca w Warszawie Muzeum Pałacu Króla Jana III w WilanowieKoncert godz. 21:00Niezwykła sceneriaKrólewski Festiwal Muzyki Filmowej to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które łączy w sobie poruszający koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i niezwykle utalentowanych solistów w przepięknej scenerii Pałacu w Wilanowie zapewniając widzom niecodzienne doznania i piękne muzyczne momenty.Piękno muzykiKrólewski Festiwal Muzyki Filmowej powstał z pasji do muzyki i filmu, które wspólnie przenoszą nas w świat wzruszeń i wrażeń. Chcemy, by odbiorcy odnaleźli się w lubianych przebojach ze znanego filmowego repertuaru, a jednocześnie zobaczyli coś nietypowego i nowego w otoczeniu przepięknego Pałacu w Wilanowie. Dlatego też zaprosiliśmy do tego projektu nie tylko cenioną Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, ale także polskich solistów znanych ze scen teatralnych i musicalowych, a za efekty wizualne odpowiadają najlepsi VJ'e, artyści sztuk wizualnych. Ich współpraca zapewni wyjątkowe emocje, a widzowie przeżyją doświadczenie, które zostanie w ich pamięci na długo.Ekskluzywny Koncert w plenerze pod zadaszeniemKrólewski Festiwal Muzyki Filmowej zasługuje na niezwykłą oprawę, dlatego na dziedzińcu głównym Pałacu w Wilanowie postawione zostanie ogromne prześwitujące zada-szenie wraz z podłogą i wygodnymi krzesłami dla wszystkich przybyłych gości. Tym spo-sobem zagwarantujemy widzom piękny klimat i widok na scenerię Pałacu a warunki po-godowe nie będą mieć wpływu na odbywający się koncert.Bilety na www.krolewskifestiwal.pl Na scenie wystąpią:Natasza UrbańskaŁukasz ZagrobelnyAgnieszka PrzekupieńJakub WocialAnna Lasota