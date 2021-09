Kultowy serial sf "Babilon 5" zostanie odświeżony

Jeden z najważniejszych seriali sf lat 90. " Babylon 5 " czeka reboot. Nową wersję przygotuje Michael J. Straczynski , czyli autor oryginału.Akcja oryginału rozpoczynała się w 2257 roku. W układzie planetarnym wokół Epsilon Eridani zostaje otwarta stacja kosmiczna Babilon 5. Jej celem jest umożliwienie dialogu pomiędzy różnymi kosmicznymi cywilizacjami (ludzie, Mimbari, Centauri, Vorloni), który ma zapobiec wyniszczającym wojnom z powodu nietolerancji."Babilon 5" pomyślany został jako jedna historia rozpisana na pięć sezonów. Każdy sezon to jeden rok z historii stacji i związanych z nią cywilizacji.Podobnie jak w oryginalne głównym bohaterem nowego "Babylon 5", której scenariusz przygotował sam Straczynski , będzie John Sheridan, członek sił ziemskich z tajemniczą przeszłością, który zostaje oddelegowany na stację. Jego przybycie uruchomi łańcuch zdarzeń, których nikt nie przewidział, kiedy to ziemska ekspedycja odkrywcza przypadkowo wywołała konflikt z niezwykle zaawansowaną kosmiczną cywilizacją. Sheridan i reszta załogi stacji kosmicznej stali się ostatnią, najlepszą nadzieją na przetrwanie ludzkości."Babylon 5" powstanie dla stacji The CW.