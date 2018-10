Laureaci Azjatyckich Nagród Filmowych na Pięciu Smakach

kontynuuje współpracę z Akademią Azjatyckich Nagród Filmowych. Organizacja powołana w 2013 roku przez trzy największe festiwale filmowe w Azji - w Busan, Hongkongu i Tokio - znana międzynarodowo jako Asian Film Awards Academy (AFA Academy) to wyjątkowa inicjatywa, która aktywnie wspiera rozwój regionalnych rynków filmowych. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną, promuje wybitne dzieła współczesnego kina azjatyckiego w innych częściach świata.Jednym z programów prowadzonych przez AFA Academy jest Asian Cinerama - cykl pokazów filmowych organizowanych we współpracy z międzynarodowymi festiwalami filmowymi. Już po raz drugi w programie Festiwalu Filmowego Pięć Smaków będzie można zobaczyć przegląd najciekawszych tytułów, które złożą się na specjalną sekcję obejmującą sześć filmów nominowanych i nagrodzonych w ramach Azjatyckich Nagród Filmowych (Asian Film Awards).Tegoroczny festiwal Pięć Smaków będzie gościć reprezentację AFA Academy. Kiki Fung, kuratorka wydarzeń filmowych w Hongkongu i Brisbane w Australii, w ramach Akademii Azjatyckiej, wygłosi wykład pod tytułem Creative Fusion: Co-productions between China and Hong Kong. Tematem będzie współpraca pomiędzy hongkońskim komercyjnym rynkiem filmowym, a szybko rozwijającym się chińskim przemysłem rozrywkowym, na przestrzeni dekad od początku lat 90-tych do współczesności.W programie sekcji Asian Cinerama na 12. Festiwalu Filmowym Pięć Smaków:Asian Film Awards 2018 - nominacja: najlepszy debiut aktorskiW Hongkongu nie brakuje silnych kobiet. Po ciosie jakim było odejście męża z kochanką i samotna opieka nad autystycznym synem, bohaterka znajduje alternatywną drogę do samorealizacji i zostawia żal za sobą. Teresa Mo w głównej roli daje popis aktorski, który przyniósł jej nagrodę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Hongkongu.Gościem festiwalu będzie Chan Tai-lee, scenarzysta seriijest jego debiutem reżyserskim.Asian Film Awards 2018 - nominacja: najlepsza aktorkaPo "Świcie kociaków" (2017) z ubiegłorocznej sekcji Roman Porno: Japońskie kino erotyczne, Kazuya Shiraishi powraca na festiwal ze swoim nowym filmem. "Bezimienne ptaki" to wielowymiarowe studium psychiki kobiety, która nie może zapomnieć o dawnym ukochanym. Stopniowo wychodzą na jaw szczegóły z przeszłości, które tworzą skomplikowany obraz relacji między kobietą a mężczyzną, będących połączeniem nieodpartej fascynacji i cierpienia."Młodość", reż. Feng Xiaogangreż. Feng Xiaogang , Chiny 2017Asian Film Awards 2018 - nagroda: najlepszy film; nominacja: najlepszy reżyser, najlepszy debiut aktorski, najlepszy scenariusz, najlepszy montażMiłość to także jeden z głównych wątków w- filmie zupełnie innym od dotychczasowych narracji o czasach rewolucji kulturalnej. Chociaż część dzieła w reżyserii Feng Xiaoganga przedstawia chaos wojny, kilkumiesięcznego konfliktu granicznego między Chinami a Wietnamem w 1979 roku, jednakto przede wszystkim film o nastolatkach, zapomnianym pokoleniu, które wreszcie doczekało się nostalgicznego, romantycznego obrazu swojej młodości.Asian Film Awards 2018 - nominacja: najlepszy film akcji, najlepszy dźwiękSchyłek dynastii Ming, kolejny burzliwy okres w historii Chin, jest tłem dla świetnego kostiumowego kina akcji. Chaos polityczny, niezależnie czy współcześnie czy w przeszłości, nigdy nie jest najlepszym czasem dla służb policyjnych, tak więc główny bohater Braterstwa ostrzy znów stoi przed konfliktem etycznym, a prawdziwa tożsamość wrogów i przyjaciół nigdy nie jest do końca pewna.Asian Film Awards 2018 - nominacja: najlepszy aktorKontynuując wątek politycznego chaosu, zeszłoroczne protesty w Korei Południowej doprowadziły nie tylko do zmian w rządzie, ale także do krytycznego spojrzenia na przeszłość kraju. 1987 to rok, który uznaje się za moment rozpoczęcia procesu demokratyzacji. Poprzez losy kilku postaci, różniących się wiekiem i rolą społeczną, reżyser Jang Joo-hwan przedstawia przebieg wydarzeń z wielu perspektyw i unika prostych odpowiedzi.Asian Film Awards 2018 - nagroda: najlepszy aktor, najlepszy film akcjiKlasyczne hongkońskie kino akcji we współczesnym kontekście. Detektyw policji Hongkongu jedzie do Tajlandii, by odnaleźć zaginioną córkę. Komplikacje się nawarstwiają, ponieważ w grę wchodzi handel ludzkimi organami, a w sprawę zaangażowane są osobistości rządowe. Hongkończycy versus reszta świata, w filmie nie zabraknie genialnych scen walki.Sekcja Asian Cinerama prezentowana w ramach 12. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków została stworzona dzięki wsparciu finansowemu Create Hong Kong oraz Film Development Fund of the Hong Kong SAR Government.