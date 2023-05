Laureaci konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO 2023

LAUREACI | KATEGORIA FILM

LAUREACI | KATEGORIA FILM 15 MINUT

LAUREACI | KATEGORIA AUDIO

Tomasz Jeziorski za scenariusz, Mateusz Pacewicz za scenariuszoraz Tomasz Witkowski za tekst- laureatami nagród głównych w tegorocznej edycji konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO. Wręczenie nagród odbyło się w środę 3 maja podczas uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera w Krakowie.15 000 | nagroda główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich- Tomasz Jeziorski5 000 PLN | nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS- Roman Pawłowski5 000 PLN | nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS- Tomasz Jurkiewicz, Piotr Janusz15 000 | nagroda główna Fundacji Kyoto-Kraków- Mateusz Pacewicz5 000 | nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS- Michalina Fabijańska5 000 | nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS- Joanna Didik15 000 oraz możliwość realizacji słuchowiska | nagroda główna Storytel- Tomasz Witkowski5 000 | nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS- Tomasz WitkowskiW kategorii FILM - Anna Jadowska, Agnieszka Smoczyńska, Anna Waśniewska-Gill, Leszek Dawid, Michał KomarW kategoria FILM 15 MINUT - Zbigniew Domagalski, Joanna Krauze, Filip Marczewski, Maciej WojtyszkoW kategorii AUDIO - Małgorzata Semil, Marcin Kardach, Janusz KukułaWięcej informacji o jurorach i członkach komisji selekcyjnych tutaj W finale konkursu znalazło się 10 scenariuszy filmów pełnometrażowych, 9 scenariuszy filmów krótkometrażowych i 5 scenariuszy słuchowisk. Lista finalistów tutaj . Wszyscy, którym udało się wejść do ścisłego finału będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji scenariuszowych w Szkole Wajdy.Konkurs scenariuszowy SCRIPT PRO jest najstarszym i najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.: Wajda School, Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Storytel i Fundacją Kyoto-Kraków.