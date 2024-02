Lena Headey znowu będzie się mściła za śmierć syna. Zupełnie jak Cersei?

O czym opowie film "Ballistic"?

Główną bohaterką filmu jest kobieta pracująca dla firmy produkującej amunicję (w tej roli Lena Headey). Kiedy jej syn ginie w Afganistanie, wpada w rozpacz, ale gdy dowiaduje się, że zabiła go kula wyprodukowana w jej fabryce, ból zamienia we wściekłość i postanawia zemścić się na śmiercionośnej korporacji.Scenariusz filmu napisał Chad Faust , twórca thrillera. On również stanie za kamerą.Po zakończeniu 8. sezonu Lenę Headey mogliśmy oglądać w takich filmach, jakoraz thriller, gdzie wcieliła się tancerkę pragnącą odejść na emeryturę, ale na drodze do spełniania planów staje jej intryga z udziałem mafii.Headey zagrała też niedawno w serialu Justinem Theroux w rolach głównych. A w przygotowaniu są już jej kolejne projekty – filmoraz serial