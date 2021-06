Gwiazdę "Ani, nie Anny" zobaczymy w "Stranger Things"

W ramach odbywającego się w tym tygodniu Geeked Week Netflix ogłosił nowych członków obsady " Stranger Things ". Wiemy też, kogo zagrają. Amybeth McNulty (" Ania, nie Anna ") zagra Vickie - lubianą i gadatliwą nerdkę z zespołu, która wpada w oko jednemu z naszych ukochanych bohaterów. Myles Truitt (" Queen Sugar ") zagra Patricka - gwiazdę koszykówki z Hawkins, który ma przyjaciół, talent i poukładane życie... dopóki szokujące wydarzenia nie sprawią, że wszystko wymknie mu się spod kontroli. Regina Ting Chen (" Falcon i Zimowy Żołnierz ") zagra panią Kelly - lubianą doradczynię zawodową, która bardzo troszczy się o swoich uczniów - szczególnie tych, którzy mają największe problemy. Grace Van Dien (" Charlie mówi ") zagra Chrissy - cheerleaderkę z liceum Hawkins i najpopularniejszą dziewczynę w szkole. Jednak pod pozornie idealną powierzchnią kryje się mroczny sekret. Stranger Things " to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat lat 80., które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.