BIULETYN: Bérénice Bejo w remake'u japońskiego "Jednym cięciem"

Bérénice Bejo dołączyła do obsady filmu "Final Cut", który reżyseruje Michel Hazanavicius . Jest to francuski remake japońskiej komedii o zombie " Jednym cięciem ". [za: Screen Daily] Lena Headey dołączyła do obsady serialu stacji HBO "The White House Plumbers". Fabuła opowie o kulisach afery Watergate i upadku Nixona. [za: Deadline] Sepideh Moafi dołączyli do obsady serial Apple'a "In With The Devil". Będzie to opowieść o tym, czy prawdziwe odkupienie jest możliwe, a jeśli tak, to za jaką cenę. Głównymi bohaterami będzie dwójka więźniów, których zagrają Taron Egerton i Paul Walter Hauser. [za: Deadline] David Arquette dołączył do obsady serialu Amazonu "Hot Pink". Będzie to opowieść o dorastaniu 16-letniej dziewczyny. [za: Deadline] Grace Gummer pojawi się w serialu "Let the Right One In". Jest to nowa wersja historii, którą znamy ze szwedzkiego filmu " Pozwól mi wejść " i jego amerykańskiego remake'u. Gummer zagra Claire, która zrezygnowała z intratnej posady szefowej rodzinnego koncernu farmaceutycznego, by pracować nad lekami, które mogą uleczyć ludzkość. Jej życie wywróci się do góry nogami, kiedy zostanie zmuszona do powrotu do domu i spotkania z ojcem, który wyjawia jej mroczny sekret. [za: Deadline] Owen Campbell znaleźli się w obsadzie horroru "Candy Land". Będzie to opowieść o młodej członkini sekty, która zostaje przygarnięta przez grupę pracujących na drogach prostytutkach. Dziewczyna zaczyna odsłania swoje prawdziwe ja, którego ani jej stara rodzina ani nowa nie potrafią ogarnąć. [za: Variety]Disney Channel zamawia serial komediowy "Amy from Amarillo", w którym główne role zagrają Isabella Pappas Lucy Davis . Będzie to opowieść o rodzinie superzłoczyńców, którzy muszą ukryć się w miasteczku w Amarillo, kiedy wyrzucono ich z Ligi Złoczyńców i nakazano likwidację. [za: Deadline] Atsuko Hirayanagi została wybrana na stanowisko reżyserki filmu "The Last Adventures Of Constance Verity", którego gwiazdą będzie Awkwafina. Tytułowa bohaterka niemal od dnia swoich narodzin nieustannie ratuje losy świata. Teraz ma 30 lat i jedyne, czego pragnie, to prowadzić normalne życie, ustatkować się u boku chłopaka, mieć nudną pracę biurową i parę przyjaciół. Jak jednak tego dokonać, kiedy jest się Wybrańcem? [za: Deadline] Ihuoma Ofordire przygotuje scenariusz uwspółcześnionej wersji filmu z nurtu blaxploitation " Cleopatra Jones ". Oryginał był historią niezwykle skutecznej w swoim fachu agentki zwalczającej przestępstwa związane z przemytem i handlem narkotykami. Powstrzymać ją chce Mamuśka, wpływowa kobieta wśród kryminalistów. [za: Deadline] Krysten Ritter wyreżyseruje dla platformy Peacock 4 pierwsze odcinki serialu grozy "Girl In The Woods". Fabuła będzie bazować na horrorach "The Door in the Woods" i "The Girl in the Woods" zrealizowanych na potrzeby Crypt TV. [za: Deadlie]