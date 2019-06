Liam Hemsworth nie będzie łowcą, tylko zwierzyną

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

) wystąpi w niezatytułowanym na razie serialu sensacyjnym dla nowej platformy streamingowej Quibi. Hemsworth wcieli się w niejakiego Dodge'a Maynarda. To mężczyzna zdesperowany, by zapewnić swojej ciężarnej żonie spokojną przyszłość, zanim sam umrze na śmiertelną chorobę. Dodge godzi się więc na udział w krwawej grze. Szybko okazuje się jednak, że nie jest łowcą, a zwierzyną.Scenarzystą i producentem projektu jest Nick Santora ). Za kamerą stanie Phil Abraham ).Quibi to nowy projekt Jeffreya Katzenberga . Skierowana do nastolatków platforma ma zadebiutować w kwietniu 2020 roku i opierać się na krótkich materiałach wideo. W przeciwieństwie do Netfliksa czy Hulu, będzie ona dostępna jedynie za pośrednictwem smartfonów.