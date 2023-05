Netflix wierzy, że będziecie oglądać! "Wiedźmin" z 5. sezonem

"Wiedźmin" wróci nie tylko z 4., ale i z 5. sezonem

Liam Hemsworth jako nowy bohater "Wiedźmina"

Teaser 3. sezonu serialu "Wiedźmin"

Deadline rozmawiał ostatnio ze specjalistką od castingów Sophie Holland, która pracowała przy takich hitach platformy Netflix jakW wywiadzie ujawniła ciekawą informację na temat tego ostatniego serialu.Przypomnijmy, że. Jego miejsce zajmie znany z cyklu Liam Hemsworth , młodszy brat Chrisa Hemswortha , który już się na Netfliksie zadomowił za sprawą cyklu Lauren Schmidt Hissrich , showrunnerka, ujawniła, że istniała szansa na zakończenie serialu wraz z odejściem Cavilla . Ostatecznie twórcy uznali, że zostało jeszcze zbyt wiele historii do opowiedzenia, by kasować show. Chwali też samego Liama Hemswortha , jego entuzjazm i energię, z jaką podszedł do projektu.Na razie jednak nie znamy żadnych szczegółów dotyczących czwartego sezonu (a pierwsze z Hemsworthem . Trzeci sezon zostanie zaprezentowany na platformie Netflix w dwóch częściach. Premiera pierwszych odcinków zaplanowana została na 29 czerwca.