Lisa Gardner powraca z nową elektryzującą powieścią!

Media o książce:

"Zanim zniknęła" to thriller rozpoczynający nową serię kryminalną z zupełnie nową bohaterką!Frankie Elkin to kolejna silna postać kobieca wykreowana przez amerykańską mistrzynię gatunku. Jej cechą szczególną jest nieustępliwość w poszukiwaniu zaginionych, o których już nikt nie pamięta... Powieść czeka na swoją ekranizację z niezwykłą Hilary Swank w roli głównej!Nie jest policjantką. Ani prywatnym detektywem. Nie ma jakichś szczególnych umiejętności czy wyszkolenia. Jest przeciętną kobietą, która swoje w życiu przeszła. Nazywa się Frankie Elkin i zajmuje się odnajdywaniem zaginionych osób. Kiedy policja daje za wygraną, ludzie zaczynają powoli zapominać, a media tracą zainteresowanie, Frankie pojawia się i zaczyna szukać. Nie dla pieniędzy czy sławy. Dlaczego to robi? Może należałoby zapytać, dlaczego nie robią tego inni? Ile osób już znalazła? Jeszcze żadnej. Ale może tym razem się uda?Tylko że minął już rok od zaginięcia, a Angelique Badeau, haitańska nastolatka, zniknęła z bostońskiej dzielnicy o nie najlepszej reputacji. W dodatku Frankie jest zdana wyłącznie na siebie – policja rzuca jej pod nogi kłody, a rodzina dziewczyny podchodzi do niej z rezerwą. Frankie nie da jednak za wygraną. Zrobi wszystko, by odkryć prawdę. Nawet jeśli miałoby się to skończyć tym, że sama będzie następną zaginioną.Jedna z najbardziej wyczekiwanych książek 2021 roku, m.in. Według Good Morning America, "Mystery Tribune" i Crimereads.Książka miesiąca i najlepszy thriller stycznia 2021 roku na Amazonie.Świetna powieść kryminalna napisana przez mistrzynię gatunku. Gorąco polecam!David BaldacciTym razem Lisa Gardner przeszła samą siebie. Frankie Elkin jest bohaterką, która przejdzie do historii.Tess GerritsenW tej nietypowej dla Lisy Gardner powieści pojawia się jedna z najoryginalniejszych bohaterek współczesnego kryminału. Czytelniczki będą jej kibicować, nawet jeśli nie będą pewne, co o niej myśleć."The Washington Post"Perełka wśród współczesnych powieści z gatunku czarnego kryminału. Mroczna, hipnotyzująca historia."The Providence Journal"