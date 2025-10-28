Newsy Filmy American Psycho pozostanie szowinistycznym mężczyzną. Margot Robbie nie będzie gwiazdą filmu Guadagnino
Filmy

American Psycho pozostanie szowinistycznym mężczyzną. Margot Robbie nie będzie gwiazdą filmu Guadagnino

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Luca+Guadagnino+szykuje+nowe+%22American+Psycho%22.+Wbrew+ostatnim+plotkom+film+nie+zmieni+p%C5%82ci-163637
American Psycho pozostanie szowinistycznym mężczyzną. Margot Robbie nie będzie gwiazdą filmu Guadagnino
Można chować pochodnie i widły. Nowe filmowe "American Psycho" nie zmieni płci głównego bohatera.

"American Psycho" będzie różnić się od filmu z 2000 roku, ale nie płcią bohatera



Przypomnijmy, że plotki na temat zmiany płci bohatera, zaczęły krążyć parę dni temu po publikacji gazety "The Sun". Brukowiec twierdził nawet, że to Margot Robbie prowadzi rozmowy na temat zagrania głównej roli.

Teraz portal Deadline kategorycznie dementuje te plotki. Nikt z osób zajmujących się projektem nie myśli o zmianie Patricka Batemana w kobietę.


Niestety Deadline nie podaje żadnych szczegółów planowanego filmu. Być może zresztą jeszcze nikt ich nie zna. Obraz ma wyreżyserować Luca Guadagnino. Jednak Włoch pracuje obecnie nad innym obrazem - "Artificial", który opowie o firmie OpenAI, która stworzyła Chata GPT.

Pewną informacją jest na razie tylko ta, że za scenariusz filmu odpowiada Scott Z. Burns.

"American Psycho" to powieść Breta Eastona Ellisa, której bohaterem jest Patrick Bateman.

Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...?  

Bale Out




Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Armie Hammer wrócił! Zobacz zwiastun westernu "Frontier Crucible"

7 komentarzy
VOD Seriale Multimedia

"One Piece". Sezon 2 z datą premiery. Zobacz nowe zdjęcia

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Paul Thomas Anderson pierwszym faworytem.

14 komentarzy
Seriale

"Krychowiak: Krok od szczytu": Wiemy, kiedy trafi na SkyShowtime

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2025

2 komentarze
Seriale Filmy

Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata

10 komentarzy
VOD Seriale Gry

Crash Bandicoot z serialem animowanym na platformie Netflix?

9 komentarzy