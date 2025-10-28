American Psycho pozostanie szowinistycznym mężczyzną. Margot Robbie nie będzie gwiazdą filmu Guadagnino

Można chować pochodnie i widły. Nowe filmowe "American Psycho" nie zmieni płci głównego bohatera.
"American Psycho" będzie różnić się od filmu z 2000 roku, ale nie płcią bohatera
Przypomnijmy, że plotki na temat zmiany płci bohatera, zaczęły krążyć parę dni temu po publikacji gazety "The Sun". Brukowiec twierdził nawet, że to Margot Robbie
prowadzi rozmowy na temat zagrania głównej roli.
Teraz portal Deadline kategorycznie dementuje te plotki. Nikt z osób zajmujących się projektem nie myśli o zmianie Patricka Batemana w kobietę.
Niestety Deadline nie podaje żadnych szczegółów planowanego filmu. Być może zresztą jeszcze nikt ich nie zna. Obraz ma wyreżyserować Luca Guadagnino
. Jednak Włoch pracuje obecnie nad innym obrazem - "Artificial"
, który opowie o firmie OpenAI, która stworzyła Chata GPT.
Pewną informacją jest na razie tylko ta, że za scenariusz filmu odpowiada Scott Z. Burns
. "American Psycho"
to powieść Breta Eastona Ellisa
, której bohaterem jest Patrick Bateman.
Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...?
