Lucasfilm i Marvel już kręcą serial w świecie "Star Wars"?

Jason Ward z portalu MakingStarWars w wywiadzie z Inverse ujawnił, że Lucasfilm i Marvel w sekrecie rozpoczęli już pracę nad serialem osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen". Projekt ma podobno zadebiutować na platformie Disney+ w nadchodzącym roku.Oficjalnie istnienie serialu nie zostało potwierdzone. Zdaniem Warda bazuje on na komiksach. Ich bohaterką jest archeolożka, mroczna wersja Indiany Jonesa, która nie ma problemów z przyjmowaniem zleceń zarówno od Imperium jak i członków Rebelii. Działa we własnym interesie i jeśli trzeba jest zdolna do zdrady.Jeśli plotka się potwierdzi, byłby to pierwszy filmowy/serialowy projekt w świecie "Gwiezdnych wojen", którego protagonistką byłaby queerowa postać. Twórczyni Aphry w wywiadach mówiła, że w jej zamyśle bohaterka jest lesbijką. Fani komiksów mimo to lubią tworzyć teorie, w których Aphra i Darth Vader mają się ku sobie.