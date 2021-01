Luty w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w lutym mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w styczniu gier?- " Control: Ultimate Edition " na PlayStation 4 i PlayStation 5- " Destruction AllStars " na PlayStation 5- " Concrete Genie " na PlayStation 4 (zadziała we wstecznej kompatybilności na PS5)Gry będą dostępne do pobrania od 2 lutego. " Control: Ultimate Edition" i " Concrete Genie " będziecie mogli dodać do swojej listy do 1 marca, a " Destruction AllStars " do 5 kwietnia.