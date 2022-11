Remedy pracuje nad Control 2!

Wielokrotnie nagradzane Control doczeka się wreszcie kontynuacji! Remedy Entertainment wraz z 505 games podpisało umowę o współpracy nad nadchodzącym sequelem, który do tej pory znany był tylko jako projekt Heron. Fińskie studio zatrzyma prawa do marki, ale wszystkie koszty i zyski zostaną rozdzielone równo między dwie firmy. Remedy zajmie się dystrybucją gry na PC, natomiast 505 Games weźmie na swoje barki wydania konsolowe.Wstępny budżet produkcji opiewa na 50 milionów euro, ma ona ukazać się na PS5, Xboxach z serii X/S oraz na PC i będzie wykorzystywać autorski silnik Northlight ( Quantum Break Control ). Projekt jest obecnie w fazie koncepcyjnej więc trudno tutaj mówić o potencjalnej nawet dacie premiery. Niemniej jednak jest to tytuł, którego rozwój będziemy bacznie obserwować.