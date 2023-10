Wracamy do Bright Falls! Premierowy zwiastun "Alan Wake II"

Co wiemy o "Alan Wake II"?

Przygotowany zwiastun przedstawia, podobnie jak sama gra, gameplay wymieszany z przerywnikami filmowymi, na których widoczni są dwaj protagoniści - Saga Anderson oraz tytułowy Alan Wake. Nowa produkcja studia Remedy zapowiada się na znacznie mroczniejszą od pierwszej części serii i jednocześnie na najdłuższą grę tego studia. W jednym z wywiadów Sam Lake, dyrektor kreatywny studia, potwierdził, że ukończenie " Alan Wake II " zajmie graczom około 20 godzin, co czyni ją dłuższą niż " Alan Wake " oraz " Control ".Czy wracacie jutro do Bright Falls?Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze. Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących dwie desperackie podróże w obrębie dwóch różnych rzeczywistości, zespolona w sposób, którego żadne z nich nie jest w stanie zrozumieć: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na otaczające ich światy. Podsycany przez opowieść grozy, nadnaturalny mrok nawiedza Bright Falls, korumpując mieszkańców i zagrażając bliskim zarówno Anderson, jak i Wake'a. Światło jest ich bronią i schronieniem przed ciemnością, z którą muszą się zmierzyć. Uwięzieni w złowrogim horrorze, pełnym ofiar i potworów, bohaterowie stają przed pytaniem, czy uda im się zostać bohaterami, których potrzebuje świat?