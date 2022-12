15 darmowych gier od Epic Games! Jak je zdobyć?

W branży żartobliwie mówi się, że Epic Games Store nie jest miejscem w którym kupuje się gry, tylko się je odbiera. Trudno się dziwić takim docinkom, w końcu co tydzień platforma oferuje jakąś produkcję ze swojej biblioteki za darmo.2 lata temu temu na platformie narodziła się nowa świecka tradycja polegającą na tym, że każdego dnia, przez ponad dwa tygodnie, do odebrania czekać będzie inna gra z katalogu Epic Games Store. W zeszłym roku gracze mogli zasilić swoją bibliotekę o takie tytuły jak " Prey ", " Control ", " Tomb Raider Trilogy " czy też genialne " Loop Hero ".Jeśli macie konto w tym sklepie to szykujcie się na kolejne darmówki, od 15 do 30 grudnia każdego dnia o godzinie 17:00 czekać na Was będzie gra-niespodzianka. Pierwszą, którą możecie odebrać już teraz jest "Bloons TD6", które choć nie jest mocnym otwarciem tego rozdawnictwa, to może jest tylko zasłoną dymną przed dużymi tytułami.Korzystacie z Epic Games Store? Czy jesteście wierni Steamowi?