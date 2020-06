PlayStation 5: Zobacz, jak wygląda i w co na niej zagramy

Wiedzieliśmy o super szybkim dysku SSD, mega szybkim procesorze, 16 GB pamięci RAM i ponad dwa razy większej mocy obliczeniowej niż w PlayStation 4 Pro. Dziś Sony zdradziło trochę więcej informacji i wreszcie dowiedzieliśmy się, w jakie tytuły zagramy na ich nowej konsoli, oraz jak będzie wyglądała. Co ciekawe, nowa konsola z rodziny PlayStation będzie dostępna w dwóch wersjach – z napędem Blu-Ray 4K oraz bez jakiegokolwiek napędu (Digital Edition). Wraz z konsolą do sprzedaży trafią dedykowane słuchawki z obsługą 3D Audio, pilot, ładowarka do padów i kamera. Na poniższym wideo możecie zobaczyć konsolę z różnych ujęć, a zaraz pod nim znajdziecie zwiastuny pokazanych dziś gier.Platforma: Tylko PlayStation 5Remake " Demon's Souls Platforma: Tylko PlayStation 5Platforma: PlayStation 5, Xbox Series X, PCPremiera: 2021 GTA V " (tak, gra z PS3 i X360 z 2013)Platforma: PlayStation 5, Xbox Series XPremiera: 2021Platforma: Tylko PlayStation 5Premiera: Koniec 2020Platforma: Tylko PlayStation 5Platforma: Tylko PlayStation 5 Project Athia " (nowy projekt Square Enix)Platforma: PlayStation 5 (czasowa wyłączność), PCPlatforma: PlayStation 5Premiera: 2021Platforma: PlayStation 5Platforma: Tylko PlayStation 5Platforma: PlayStation 5Platforma: PlayStation 5Platforma: PlayStation 5, PlayStation 4, PCPremiera: 2021Platforma: PlayStation 5Platforma: PlayStation 5 i PCPremiera: 2021Platforma: PlayStation 5Premiera: Koniec 2020Platforma: PlayStation 5Premiera: 2021Platforma: PlayStation 5, Xbox Series X, PCPremiera: Styczeń 2021Platforma: Tylko PlayStation 5Platforma: PlayStation 5Platforma: PlayStation 5Premiera: Jesień 2020Platforma: PlayStation 5, PlayStation 4, PCPremiera: 2020Platforma: PlayStation 5 (czasowa wyłączność), PCPremiera: Koniec 2020Platforma: PlayStation 5, Xbox Series X, PCPremiera: 2022