Madison De La Garza, dziecięca gwiazda "Gotowych na wszystko", o hejcie i życzeniach śmierci

Madison De La Garza jako Juanita Solis w "Gotowych na wszystko"

Madison De La Garza, dziecięca gwiazda "Gotowych na wszystko", o nienawistnych komentarzach internautów

O czym opowiadały "Gotowe na wszystko"?

, dziecięca gwiazda, opowiedziała o ciemnych stronach sławy. Jako mała dziewczynka występująca w popularnym serialu czytała na swój temat mnóstwo nienawistnych komentarzy internautów. Doprowadziły ją one do zaburzeń odżywiania.grała Juanitę Solis, córkę Gabrielle () i Carlosa (). Niestety radość z występów przed kamerą zniszczyły nienawistne komentarze internautów, którzy krytykowali wygląd młodej aktorki. Opowiedziała ona o swoich doświadczeniach w prowadzonym przez Elizabeth Vargas podcaście Heart of the Matter.– powiedziała.była pulchnym dzieckiem, a wygląd granej przez niej bohaterki był jednym z wątków serialu.– wspominała. Nie ma jednak żalu do swojej serialowej matki.miała na planie robić wszystko, aby młoda aktorka czuła się wyjątkowo.to historia grupy przyjaciółek z Wisteria Lane, przedmieść gdzieś w USA. Kiedy jedna z nich popełnia samobójstwo, pozostałe postanawiają rozwiązać zagadkę jej śmierci. Okazuje się, że pod pozorami idealnego życia skrywają się mroczne tajemnice.Gwiazdami serialu były(Gabrielle),(Susan),(Brie),(Lynette) i(Edie).