Najlepsze seriale o miłości: Netflix, HBO, Disney+ i Prime Video. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Serial " Tego lata stałam się piękna " okazał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów w historii platformy Amazon Prime Video. Fabułę oparto na serii książek Jenny Han , która jest także autorką trylogii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" zekranizowanej w postaci filmów dla Netfliksa. Główna bohaterka serialu, Belly ( Lola Tung ), co roku przyjeżdża na wakacje przy urokliwej plaży w miasteczku Cousins. Przełomowe okażą się dla niej wakacje w 16 roku życia, gdy wplącze się w miłosny trójkąt. Nastolatka będzie musiała przejść prawdziwą szkołę dorastania: złamane serce, podważenie ważnych życiowych relacji i całe morze dylematów. Jeśli lubicie seriale o dorastaniu, " Tego lata stałam się piękna " to propozycja dla was. W pozostałych rolach: Gavin Casalegno