Makoto Shinkai ma nowy film! Oto teaser "Suzume no Tojimari"

Teaser filmu "Suzume no Tojimari"

O czym opowiada "Suzume no Tojimari"?

Jesteście fanami anime? Kochacie filmy Makoto Shinkaiego ? Ta wiadomość jest właśnie dla Was. 11 listopada w Japonii swoją premierę będzie miał jego najnowszy film najnowszy film " Suzume no Tojimari ".Informację o dacie premiery ujawnia pierwszy teaser filmu. Urocze wideo możecie obejrzeć poniżej:Bohaterką filmu jest 17-letnia Suzume. Jej spokojne życie zmieni się na zawsze, kiedy za sprawą młodego mężczyzny odkryje tajemnicze, magiczne drzwi. Drzwi te pojawiają się w różnych miejscach Japonii wywołując chaos w egzystencji każdego, kto znajdzie się w ich pobliżu. Kiedy Suzume otworzy drzwi, rozpocznie się jej fascynująca przygoda...Reżyserem filmu jest Makoto Shinkai , któremu sławę przyniosły dwa poprzedni jego dzieła, czyli nominowane do trzech nagród Annie Kimi no Na wa. " (Your Name) oraz nominowane do czterech nagród Annie Tenki no Ko " (Weathering with You). Jak zwykle Shinaki jest także autorem scenariusza.