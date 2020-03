Marvel przygotowuje spin-off "Agentów T.A.R.C.Z.Y."?

Zdarzało się już, że o nadchodzących projektach Marvela dowiadywaliśmy się za pośrednictwem odkrytych przez fanów facebookowych stron. Tak było m.in. w przypadkuczy, których profile pojawiły się jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem tytułów na Comic-Conie w San Diego. Czy właśnie odkryto w ten sposób kolejny projekt?Fani wyszperali bowiem w sieci facebookowy profil marvelowego projektu. Wygląda więc na to, że w planach studia jest spin-off serialu, którego bohaterką miałaby być ukrywająca się pod pseudonimem Quake Daisy Johnson ( Chloe Bennet ). Nie jest jasne, czy chodzi o kolejny serial dla platformy Disney+ czy może pełnometrażowy film.Oczywiście, samo odkrycie nie znaczy wiele. Możliwe, że strona powstała na wszelki wypadek, by zarezerwować znak towarowy, możliwe też, że nie jest to oficjalny profil. A nawet jeślifaktycznie jest w planach Marvela, musi ustawić się do długiej kolejki zapowiedzianych przez studio projektów. W związku z koronawirusem czas oczekiwania zresztą zapewne się wydłuży - zdjęcia do kolejnych filmów i seriali są bowiem chwilowo wstrzymywane.Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć serial (bądź film) marvela z Chloe Bennet w roli głównej?