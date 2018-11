BIULETYN: Ciąg dalszy "Agentów T.A.R.C.Z.Y." i "Big Mouth"

Na długo przed premierą szóstego sezonustacja ABC dała zielone światło produkcji siódmej serii. [za: The Hollywood Reporter] Jason Wong zagra chińskiego gangstera w nowym filmie Guya Ritchiego . [za: Deadline] Connie Britton zagra żonę Rogera Ailesa, szefa stacji Fox News, w filmie opowiadającym o molestowaniach, jakich Ailes dopuścił się w swojej stacji telewizyjnej. [za: The Hollywood Reporter]Producenci serialuszykują kolejny projekt dla stacji FOX. Serial nosi tytuł. Jego bohaterem jest genialny i owładnięty paranoją były szef koncernu nowych technologii, który łączy siły z agentem biura do spraw cyberprzestępczości, by powstrzymać sztuczną inteligencję, która wymyka się spod ludzkiej kontroli. [za: Deadline] Mark Osborne wyreżyseruje dla Netfliksa animację. Scenariusz przygotuje autor literackiego pierwowzoru (książka zostanie wydana w 2020 roku) Adam Kline . Jest to opowieść o baśniowym świecie pełnym czarnych kotów i magicznych królików. [za: The Hollywood Reporter]Aktorzy Michael Weatherly Eric Christian Olsen wyprodukują dla stacji CBS serial. Będzie to historia żony prezydenta USA, która dokonuje rzeczy niewiarygodnej - rozwodzi się z mężem, kiedy ten wciąż urzęduje w Białym Domu. Kobieta postanawia też wrócić do przerwanej przez polityczne ambicje męża kariery zawodowej, jako dziennikarka śledcza walcząca o prawdę i jawność. [za: Deadline]Netflix zamawia trzeci sezon serialu animowanego dla dorosłych. [za: The Hollywood Reporter]Dystopia młodzieżowa Sarah Govettzostanie zekranizowana. Akcja powieści rozgrywa się w 2059 roku, kiedy to ludzkość gnieździ się w oazach cywilizacji rozmieszczonych pośród zniszczonej ziemi niczyjej. Aby powstrzymać przeludnienie, co roku setki dzieci są usuwane z enklaw. Większość z nich szybko ginie. [za: Deadline]Aktor J. Lee wyreżyseruje swoją pierwszą pełnometrażową fabułę. Projekt, którego jest scenarzystą i w którym również wystąpi, nosi tytuł. Bohaterem filmu jest pozornie mający wszystko 30-latek, który podczas wizyty u psychiatry spotyka 9-latka, także pacjenta terapeuty. Dzieciak przekonuje mężczyznę, że matka zapomniała go odebrać z gabinetu. Tak rozpoczyna się dzień, podczas którego bohater pomoże chłopakowi i odkryje, jak wiele błędnych opinii miał na temat rasy, zdrowia psychicznego i w ogóle życia. W obsadzie są również: Seth Green Emmy Raver-Lampman . [za: Deadline]Hulu zleca realizację serialu. Będzie to ekranizacja komiksu, którego bohaterem jest nastoletni Gus - hybryda człowieka i jelenia. Kiedy opuszcza dom, odkrywa świat zniszczony przez katastrofalne wydarzenie. Łączy siły z innymi hybrydami, by odkryć prawdę na temat tego, co się wydarzyło. Tak trafi na ślad intrygi, która zmusi go do zadania niewygodnych pytań na temat jego istnienia. [za: Deadline], najnowszy film Yimou Zhanga , zgarnął cztery statuetki podczas ceremonii wręczenia Golden Horse Awards. Jednak tytuł najlepszego filmu oraz nagrodę widzów zdobył, którego reżyser Hu Bo popełnił samobójstwo wkrótce po ukończeniu prac nad obrazem. [za: Variety]Producent serialu Noah Hawley szykuje dla FX kolejny projekt. Nowy serial nosi tytuł. Będzie to kryminał powiązany z historią pewnej sekty. Autorem scenariusza jest Wes Brown . [za: Deadline] Lars Mikkelsen dołączyli do obsady serialu, którego gwiazdą jest Patrick Dempsey . Jest to historia diabolicznego bankiera, który dla zysków jest gotów pogrążyć Europę w kryzysie ekonomicznym. [za: The Hollywood Reporter] Sofia Helin zagra Martę Bernadotte w serialu opowiadającym o tym, jak to norweska księżniczka uciekła przed Niemcami do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie zaprzyjaźnionego z parą książęcą prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Kolejne lata spędziła na przekonywaniu opinii publicznej, by Stany Zjednoczone aktywnie włączyły się do wojny z III Rzeszą. Projekt nosi tytułi będzie się składał z ośmiu odcinków. [za: The Hollywood Reporter]