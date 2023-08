Meghan Markle i książę Harry mają nowy projekt dla Netfliksa. To adaptacja bestsellerowego melodramatu

O czym opowie film wyprodukowany przez Harry'ego i Meghan?

Zobaczcie zwiastun dokumentu "Harry i Meghan"

Akcja "Meet Me at the Lake" częściowo toczy się w Toronto, gdzie Meghan Markle mieszkała w czasach, gdy występowała w serialu prawniczym "W garniturach". Tam też rozpoczęła się jej znajomość z księciem Harrym Tylko w pierwszym tygodniu od premiery książka Carley Fortune sprzedała się w 37 tysiącach egzemplarzy. Prawa do adaptacji mogły kosztować nawet 3,8 miliona dolarów. Ze względu na trwające strajki scenarzystów i aktorów prace nad produkcją z pewnością nie ruszą szybko.Książka opowiada o 32-letniej Fern Brookbanks. Kobieta ma poczucie, że jej życie nie wygląda tak, jak sobie wymarzyła. Zamiast mieszkać w mieście, żyje na prowincji, wraz z byłym chłopakiem prowadząc należący niegdyś do jej matki kurort nad jeziorem Muskoka. Bohaterka rozpamiętuje dzień, który 10 lat wcześniej spędziła z Willem Baxterem – atrakcyjnym artystą. Para obiecała sobie wówczas, że za rok o tej samej porze spotka się ponownie. Fern dotrzymała słowa, Will – nie. Niespodziewanie mężczyzna ponownie pojawia się w jej życiu.Miniserial dokumentalny " Harry i Meghan " zadebiutował na Netfliksie w grudniu 2022 roku. Zobaczcie jego zwiastun:Bezprecedensowy i szczegółowy serial dokumentalny, w którym książę i księżna Sussexu ze swojej perspektywy przedstawiają własną historię miłosną. W 6 odcinkach oglądamy początki ich związku oraz piętrzące się przed nimi wyzwania, przez które poczuli, że muszą wycofać się z pełnienia oficjalnych obowiązków. Poznajemy też zdanie przyjaciół i krewnych pary, którzy byli świadkami omawianych wydarzeń, choć w większości wcześniej nie wypowiadali się ich temat publicznie. Dowiadujemy się również, co sądzą historycy na temat obecnego stanu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i relacji rodziny królewskiej z prasą. " Harry i Meghan " to zatem nie tylko przełomowy obraz jednego z najgłośniejszych związków w historii, ale także opowieść o współczesnym świecie i panujących w nim stosunkach międzyludzkich.