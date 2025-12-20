Michał Urbaniak nie żyje. Legendarny jazzman i kompozytor miał 82 lata

W sobotę w wieku 82 lat odszedł Michał Urbaniak - jeden z najważniejszych polskich muzyków jazzowych, innowator gatunku jazz fusion, a także kompozytor muzyki filmowej i aktor. Informacja o śmierci artysty została opublikowana w jego oficjalnych mediach społecznościowych.
Michał Urbaniak: legenda jazzu Michał Urbaniak
urodził się 22 stycznia 1943 roku w Warszawie. Studiował grę na skrzypcach, samodzielnie nauczył się saksofonu i bardzo szybko zyskał uznanie na światowej scenie jazzowej. Był znany z łączenia jazzu z innymi gatunkami muzyki - funkiem, R&B, hip-hopem, sambą i elementami muzyki folkowej - co uczyniło go pionierem jazz fusion w latach 70. i 80. XX wieku.
W ciągu swojej kariery nagrał ponad 60 płyt, zdobywał nagrody i był wielokrotnie wymieniany w prestiżowych rankingach magazynów jazzowych takich jak Down Beat. Był też pierwszym Polakiem współpracującym z legendarnym Milesem Davisem, m.in. przy nagraniu płyty "Tutu".
Michał Urbaniak: kariera filmowa
Oprócz działalności scenicznej i nagraniowej, Urbaniak
miał bogatą karierę w świecie filmu - zarówno jako kompozytor jak i aktor. Napisał muzykę do wielu filmów i projektów telewizyjnych w Polsce i za granicą. Wśród jego najważniejszych soundtracków znajdują się m.in.: "Dług
" Krzysztofa Krauzego, "Eden
" Andrzeja Czeczota oraz "Pożegnanie jesieni
" Mariusza Trelińskiego. Za dwa pierwsze otrzymał nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni.
W 2012 roku Michał Urbaniak wystąpił w filmie "Mój rower
" w reżyserii Piotra Trzaskalskiego, w którym wystąpił u boku Artura Żmijewskiego i Anny Nehrebeckiej. Rola ta przyniosła mu Polską Nagrodę Filmową Orła w kategorii „Odkrycie Roku”. W jego aktorskim portfolio znajdziemy również występy m.in. w "Gangu Zielonej Rękawiczki", "Panu T. i "Świecie według Kiepskich".
W 2024 roku Urbaniak został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Michał Urbaniak i jego ulubione filmy